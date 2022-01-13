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СЬОГОДНІ Новини України

Різкий ріст випадків. За добу в Україні виявили більше 10 тисяч хворих на COVID-19

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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13 січня, 08:12
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Найбільше нових випадків у Києві, Івано-Франківській та Львівській областях
Кількість випадків щодня продовжує стрімко зростати.
Кількість випадків щодня продовжує стрімко зростати. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 12 січня, в Україні зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що на майже 3 тисячі більше, ніж попередньої доби. З них дітей – 590, медпрацівників – 255.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 676 людей;
  • летальних випадків – 191;
  • одужало – 7 202 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 997;
  • Вінницька область – 510;
  • Волинська область – 88;
  • Дніпропетровська область – 362;
  • Донецька область – 354;
  • Житомирська область – 367;
  • Закарпатська область – 413;
  • Запорізька область – 222;
  • Івано-Франківська область – 983;
  • Київська область – 376;
  • Кіровоградська область – 64;
  • Луганська область – 98;
  • Львівська область – 949;
  • Миколаївська область – 174;
  • Одеська область – 508;
  • Полтавська область – 431;
  • Рівненська область – 273;
  • Сумська область – 510;
  • Тернопільська область – 389;
  • Харківська область – 560;
  • Херсонська область – 95;
  • Хмельницька область – 367;
  • Черкаська область – 293;
  • Чернівецька область – 313;
  • Чернігівська область – 350.

Коли чекати новий локдаун

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу через новий штам "Омікрон". Високий рівень захворюваності спостерігатиметься протягом кількох місяців.

За прогнозами МОЗ, черговий спалах захворюваності буде з кінця січня і триватме аж до квітня.

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