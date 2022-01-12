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Коронавірус в Україні. За добу підтвердили ще понад 7 тисяч нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 січня, 08:12
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В Україні знову фіксують збільшення хворих на коронавірус.
В Україні знову фіксують збільшення хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 11 січня, в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавіруса.

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