Коронавірус в Україні. За добу підтвердили ще понад 7 тисяч нових хворих

В Україні знову фіксують збільшення хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом минулої доби, 11 січня, в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавіруса.
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Протягом минулої доби, 11 січня, в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавіруса.
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