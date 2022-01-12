Локдаун через "Омікрон" та нові правила карантину: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні погіршується ситуація з захворюваністю на коронавірус. МОЗ прогнозує черговий сплеск нових COVID-випадків з кінця січня.
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Статистика коронавірусу
Минулої доби, 11 січня, в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусу.
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Серед нових хворих дітей – 409, медпрацівників – 160.
З минулої доби:
- госпіталізовано – 1898 людей;
- летальних наслідків – 193;
- одужало – 8077 людей.
Вакцинація населення
За добу 11 січня в Україні 106 362 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 осіб, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 осіб.
Нагадаємо, що в листопаді за тиждень вдавалося вийти на рівень 1,6 млн. уколів, а зараз темпи вакцинації знизилися.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 осіб, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина.
Загалом провели 29 023 090 щеплень.
Дата обов'язкової вакцинації від COVID-19
Медики, комунальники та місцеві чиновники в Україні мають зробити щеплення від COVID-19 до 31 січня.
31 січня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України, що розширило перелік професій, яким потрібно обов'язково вакцинуватися від COVID-19. Це працівники:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Працівники цих установ, які не отримають щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Карантинні зони
В Україні дві області знаходяться в "помаранчевій зоні". Там ситуація з коронавірусом погіршується.
"Помаранчеві"
- Сумська,
- Херсонська області.
"Жовті"
- м. Київ,
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська області.
На Україну чекає новий локдаун через "Омікрон"
В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового "Омікрон"-штаму. Пік захворюваності триватиме кілька місяців.
За прогнозами МОЗ, черговий сплеск захворюваності буде з кінця січня.
"У цей час буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – заявив головний санлікар Ігор Кузін.
Він уточнив, що цей сплеск буде тривалим і продовжиться протігом кількох місяців.
Від чого залежатиме тривалість "Омікрон"-хвилі
"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - уточнив санлікар.
Правила у кафе та ресторанах
В Україні оновили правила безпечного перебування у закладах громадського харчування.
Додаткові правила для працівників:
- використання засобів індивідуального захисту;
- ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;
- регулярне миття рук. Не рідше ніж раз на три години;
- не торкатися обличчя руками;
- утримання від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;
- самоізоляція, якщо є симптоми респіраторних захворювань;
- перевірка COVID-документів у відвідувачів.
Правила для відвідувачів:
- обробка рук антисептиком перед входом до закладу;
- показувати COVID-документи працівникам закладу;
- пересування по закладу у засобах індивідуального захисту;
- дотримання фізичної дистанції.
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