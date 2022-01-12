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СЬОГОДНІ Новини України

Локдаун через "Омікрон" та нові правила карантину: що відбувається з COVID-19 в Україні

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 січня, 09:57
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У країні різко зросла кількість заражених коронавірусом, а темпи вакцинації все ще низькі
Дві області країни знаходяться в "помаранчевій зоні" карантину
Дві області країни знаходяться в "помаранчевій зоні" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні погіршується ситуація з захворюваністю на коронавірус. МОЗ прогнозує черговий сплеск нових COVID-випадків з кінця січня.

Сайт "Сьогодні" розповідає останні новини про COVID-ситуацію у країні.

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Статистика коронавірусу

Минулої доби, 11 січня, в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Серед нових хворих дітей – 409, медпрацівників – 160.

З минулої доби:

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  • госпіталізовано – 1898 людей;
  • летальних наслідків – 193;
  • одужало – 8077 людей.

Вакцинація населення

За добу 11 січня в Україні 106 362 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 осіб, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 осіб.

Нагадаємо, що в листопаді за тиждень вдавалося вийти на рівень 1,6 млн. уколів, а зараз темпи вакцинації знизилися.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 осіб, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина.

Загалом провели 29 023 090 щеплень.

Дата обов'язкової вакцинації від COVID-19

Медики, комунальники та місцеві чиновники в Україні мають зробити щеплення від COVID-19 до 31 січня.

31 січня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України, що розширило перелік професій, яким потрібно обов'язково вакцинуватися від COVID-19. Це працівники:

  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримають щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Карантинні зони

В Україні дві області знаходяться в "помаранчевій зоні". Там ситуація з коронавірусом погіршується.

"Помаранчеві"

  • Сумська,
  • Херсонська області.

"Жовті"

  • м. Київ,
  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська області.

На Україну чекає новий локдаун через "Омікрон"

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового "Омікрон"-штаму. Пік захворюваності триватиме кілька місяців.

За прогнозами МОЗ, черговий сплеск захворюваності буде з кінця січня.

"У цей час буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Він уточнив, що цей сплеск буде тривалим і продовжиться протігом кількох місяців.

Від чого залежатиме тривалість "Омікрон"-хвилі

"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - уточнив санлікар.

Правила у кафе та ресторанах

В Україні оновили правила безпечного перебування у закладах громадського харчування.

Додаткові правила для працівників:

  • використання засобів індивідуального захисту;
  • ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;
  • регулярне миття рук. Не рідше ніж раз на три години;
  • не торкатися обличчя руками;
  • утримання від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;
  • самоізоляція, якщо є симптоми респіраторних захворювань;
  • перевірка COVID-документів у відвідувачів.

Правила для відвідувачів:

  • обробка рук антисептиком перед входом до закладу;
  • показувати COVID-документи працівникам закладу;
  • пересування по закладу у засобах індивідуального захисту;
  • дотримання фізичної дистанції.

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