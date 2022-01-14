Особливості "Омікрону" та нові зони карантину: все про COVID-ситуацію в Україні

Ситуація в регіонах трохи покращилася, але захворюваність все одно залишається на високому рівні

До кінця січня в Україні прогнозують новий спалах коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зменшилася кількість "помаранчевих зон" адаптивного карантину. Крім цього, у країні другий день поспіль фіксують понад 10 тис. випадків зараження COVID-19.

Сайт "Сьогодні" розповідає останні новини про COVID-ситуацію у країні.

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Статистика коронавірусу

За добу 13 січня в Україні зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих – 663 дітей та 241 медик.

Минулої доби:

госпіталізовано – 1 656 людей;

летальних випадків – 140;

одужало – 7 285 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 737 510 людей; а одужало – 3 545 111 людей. Летальних випадків – 98 068. Усього провели 17 108 685 ПЛР-тестувань.

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Вакцинація населення

За останню добу проти COVID-19 вакциновано 92 835 людей. Першу дозу отримали 32 334 особи, другу дозу – 45 465 людей. додаткову дозу отримав 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 особи, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 особи, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 особи.

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Усього провели 29 218 505 щеплень.

Карантинні зони

В Україні скоротилася "помаранчева зона" карантину. Ситуація з коронавірусом покращилася на Херсонщині.

"Помаранчеві":

Івано-Франківська,

Сумська області.

"Жовті":

м. Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

Особливості "Омікрону"

В Україні вже поширюється новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Прогнозують, що спалах захворювання може спровокувати локдаун вже у січні.

МОЗ опублікувало всі дані, відомі про новий штам "Омікрон" за попередніми результатами наукових досліджень.

"Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашньому середовищі, порівняно з "Дельтою". Також дослідження виявили такі особливості нового штаму:

Має менший період інкубації. У середньому він становить три доби.

Відбувається "зсув" захворюваності на штам "Омікрон" в молодшу вікову групу . Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 роки, то "Омікроном" – 30,8 роки.

. Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 роки, то "Омікроном" – 30,8 роки. Збільшується і ризик повторного зараження реінфекції. У випадку з "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – більш ніж у 5 разів вище, 13%.

Попередньо, "Омікрон" у 2,9 рази інфекційніший, ніж "Дельта". Тобто новий штам заразніший у порівнянні з "Дельтою".

У країнах, де його вже виявлено, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дні.

Поки що немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, до якої призводить "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичайних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Госпіталізація:

дані вказують зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити велике навантаження на медичну систему. Порівняно зі штамом "Дельта", випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей у лікарні;

ризик надходження у відділення екстреної допомоги або госпіталізації для "Омікрону" є меншим, ніж для "Дельти";

лише 0,6% хворих на "Омікрон" були госпіталізовані порівняно з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Водночас дані про госпіталізація не є остаточними, адже в багатьох країнах все ще немає достатніх ресурсів, щоб діагностувати новий штам. До того ж більшість досліджень було проведено у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленням, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

Які COVID-вакцини довше захищають від штаму

Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу.

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer та Moderna впала до 10% за той же період.

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин, як і раніше, забезпечують гарний захист від госпіталізації, і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджід Джавід підкреслив, що частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно прищепилися бустерною дозою.

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