Спецпідрозділ іноземного легіону почав воювати проти РФ

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні створили Інтернаціональний легіон під час головного управління розвідки, він уже виконує бойові завдання.

Про це повідомляється у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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В управлінні нагадали, що Україна продовжує формування Міжнародного легіону оборони. На сьогоднішній день виявили бажання стати в його лави добровольці та ветерани із 52 країн світу. Їхня кількість уже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних куточках світу.

Поповнення підрозділу Міжнародного легіону при ГУР МО України продовжується.

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За Україну їдуть воювати добровольці з 52 країн

Голова МЗС Дмитро Кулеба раніше розповів, що в Україну їдуть добровольці з 52 країн світу, які приєднаються до Міжнародного легіону для боротьби з вторгненням РФ.

"Обробляються запити від таких громадян. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим. Це їхня готовність воювати на боці добра", – сказав він.

За словами Кулеби, таке бажання проявили близько 20 тисяч іноземних громадян. Зокрема, 3 тисячі американських добровольців готові воювати за Україну у складі міжнародного батальйону.

Ситуація в Україні 7 березня

Українські захисники вже дванадцятий день боронять Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли Одеської області. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.

Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців війни проти нас.

Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.

Ворог з моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.

З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.

Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.