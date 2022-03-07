Місія ОБСЄ повністю йде з України – заява

Усі співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишають територію України.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ .
Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ у Маріуполі внаслідок обстрілу.
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"Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершений. Остання група – голова Місії та найвище керівництво – тепер залишить Україну", – йдеться у заяві.
Також йде переміщення місцевих членів Місії, які раніше були розміщені у Краматорську та Сєверодонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відкладається з міркувань безпеки.
Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже дванадцятий день боронять Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли Одеської області. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців війни проти нас.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школу.
- Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.