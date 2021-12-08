Дощ та сніг: де в Україні очікувати опадів 8 грудня (карта)

Практично у всіх областях України сьогодні очікуються опади/Колаж: Сьогодні

У середу, 8 грудня, в Україні прогнозують холодну погоду. Подекуди очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сніг прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, а мокрий сніг із дощем йтиме у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Дощ очікується на території Черкаської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, а також у Криму. В решті регіонів буде хмарно. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до +1 градуса. На сході варто очікувати 6-9 градусів тепла.

У північних регіонах — від -3 до +9 градусів. На півдні буде 7-12 градусів тепла.

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У Києві прогнозують мокрий сніг із дощем, -2-0 градусів, а в Сімферополі буде дощ, +10-12 градусів.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

Останніми роками клімат помітно змінюється. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже тепер потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які показують, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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