Дощі з грозами та спека. Якою буде погода в Україні 31 липня (карта)

Погода в Україні буде дощовою. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 31 липня, погода в Україні буде дощовою в більшості регіонів, однак середня температура коливатиметься в межах +29-31.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході вдень очікуються дощі з грозами, при цьому вночі опадів не очікується. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +30, а от вночі спека спаде до позначки +16.

На півночі України синоптики опадів не прогнозують. Вдень температура буде коливатися в межах + 28 + 32 градуси, вітер очікується південно-західний.

Тим часом на сході країни дощі синоптики очікують і вдень, і вночі. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +31, а вночі температура спаде до позначки +18.

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На півдні України буде спека – вдень температура сягатиме +32, вночі очікується до +22. При цьому опадів синоптики не прогнозують.

Також найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондов і іншої сучасної техніки.

Крім того, він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше будете пити воду, тим більше "опухнете".

Також нещодавно ми писали про те, що Ірпінь (місто в Київській області) накрили дощі з грозами .