Ефективність невелика? Все, що відомо про таблетки від COVID-19 "Молнупіравір"

Таблетки не мають спеціальних вимог зберігання / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 6 лютого, в Україну привезли 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. У квітні мають доставити ще. Ліки допоможуть боротися із захворюванням, якщо людина вже заразилася.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про таблетки "Молнупіровір" від коронавірусної хвороби.

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Що відомо про препарат

"Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. У такий спосіб ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик тяжкого перебігу хвороби.

Вони допоможуть боротися із захворюванням, якщо людина вже заразилася.

Яка ефективність препарату

Експерти стверджують, що ефективність таблеток невелика – 30%. І менша, ніж в аналогічного препарату – Pfizer, у якого вона становить 90%.

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Таблетки не мають спеціальних вимог щодо зберігання, їх зручно вживати.

Що говорить лікар із США

За словами лікаря найбільшої клініки Сполучених Штатів Кіта Ермітейджера, навіть незважаючи на невисоку ефективність таблетки, вона може врятувати життя. Препарат лікує від коронавірусу, спричиненого всіма відомими штамами.

"Омікрон має більш м'яку течію, ніж інші варіанти. Але незважаючи на це, люди із зони ризику можуть сильно захворіти. І ми неодмінно використовуємо ці ліки для тих, хто отримав позитивний тест на ковід, протягом перших днів. Препарат ефективніший, якщо його почали вживати через кілька днів після діагностування хвороби. Так, є й ті, кому ці ліки заборонені", – розповів Кіт Ермітейдж, лікар-інфекціоніст та медичний директор University Hospitals Roe Green Center for Travel Medicine & Global Health.

Кому не можна вживати пігулки

Як розповів лікар-імунолог Андрій Волянський, їх не рекомендується вживати вагітним, дітям та підліткам до 18 років, оскільки препарат може впливати на формування кісткової та хрящової тканини.

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Скільки коштують пігулки

Пацієнти матимуть змогу отримувати препарати безплатно.

"Він фактично руйнує РНК-геном вірусу, втручаючись у його структуру. Він нічого не коштуватиме для наших людей, бо за це платить держава. Але приблизно курс – близько 600 доларів. Ці ліки треба використовувати якнайшвидше, коли почався вірус" , – розповів голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України Сергій Комісаренко.

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