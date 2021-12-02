Епідемія відступає? У п'ятьох регіонах України COVID-показники вже в нормі: список

В Україні багато областей у "червоній" зоні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні у кількох регіонах стабілізувалися показники коронавірусу. Водночас у "червоній" карантинній зоні досі перебуває 18 областей та Київ.

Про це повідомили у МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона" зона

Цілком стабілізувалися показники поширення COVID-19 у Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

За одним показником, який не в нормі – у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Черкаській.

У цій зоні 18 регіонів та Київ:

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Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Волинська

Черкаська

Вінницька

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

Полтавська

Закарпатська

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області:

Тернопільську

Кіровоградську

Чернівецьку

Харківську

У Києві досі "червона" зона. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 1 грудня, в Україні зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1346, медпрацівників – 240.

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