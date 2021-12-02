Эпидемия отступает? В пяти регионах Украины COVID-показатели уже в норме: список

В Украине много областей в красной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине в нескольких регионах стабилизировались показатели коронавируса. При этом в красной карантинной зоне до сих пор находится 18 областей и Киев.
Об этом сообщили в Минздраве.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
Полностью стабилизировались показатели распространения COVID-19 в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.
По одному показателю, который не в норме – в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.
В этой зоне 18 регионов и Киев:
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая
Оранжевая зона
В этой зоне две области:
- Полтавская
- Закарпатская
Желтая зона
Эта зона охватывает четыре области:
- Тернопольскую
- Кировоградскую
- Черновицкую
- Харьковскую
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Из них детей – 1 346, а медработников – 240.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 003 человека;
- летальных исходов – 525;
- выздоровело – 23 535 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 463 872 человека;
- выздоровело – 2 995 727 человек;
- летальных исходов – 87 057.
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