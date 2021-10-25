Фейкові паспорти і COVID-сертифікати: шахраї розробили "Дію" для підлітків

В Україні створили фейкову "Дію" / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї розробили фейковий додаток "Дія" для неповнолітніх. Сервіс створений для роботи на операційній системі Android.

Про це повідомив Telegram-канал Катарсис.

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У Мережі з'явилося оголошення про продаж доступу до фейкового додатку "Дія". Сервіс дає продемонструвати липовий COVID-сертифікат і допомагає підліткам зробити підроблений паспорт, щоб купити спиртні напої і сигарети.

У програмі є шаблони кількох документів:

студентського квитка;

паспорта;

картки платника податків;

водійського посвідчення.

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Але такі документи не допоможуть. Під час першого сканування штрих-коду будь-яка людина зможе виявити підробку.

Розробники оцінили свій додаток у 120 гривень.

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Міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі підтвердив, що такі "документи" не валідуються через QR. І попередив, що ті, хто купує подібні сервіси, можуть потрапити під статтю "Підробка документів".

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", – додав Федоров.

В Україні посилили боротьбу з підробкою сертифікатів

В Україні останнім часом стали фіксувати все більше липових сертифікатів про вакцинацію. Наприклад, тільки минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів. Розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації від COVID-19.

Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію з "Дії" і паперових варіантів.

Крім того, вже винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн, а за використання підробки – тільки 850 грн.

У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні і померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. У відомстві зазначають, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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