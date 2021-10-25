Фейковые паспорта и COVID-сертификаты: мошенники разработали "Дію" для подростков

В Украине создали фейковую "Дію" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники разработали фейковое приложение "Дія" для несовершеннолетних. Сервис создан для работы на операционной системе Android.

Об этом сообщил Telegram-канал Катарсис.

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В Сети появилось объявление о продаже доступа к фейковому приложению "Дія". Сервис позволяет продемонстрировать липовый COVID-сертификат и помогает подросткам сделать поддельный паспорт, чтоб купить спиртные напитки и сигареты.

В программе предлагаются шаблоны нескольких документов:

студенческого билета;

паспорта;

карточки налогоплательщика;

водительского удостоверения.

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Но такие документы не помогут. При первом сканировании штрих-кода любой человек сможет обнаружить подделку.

Разработчики оценили свое приложение в 120 гривен.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале подтвердил, что такие "документы" не валидируются через QR. И предупредил, что те, кто покупает подобные сервисы, могут попасть под статью "Подделка документов".

"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", – добавил Федоров.

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации. Так, например, только на прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных сертификатов. Начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.

Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.

Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.

В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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