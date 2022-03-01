ФСБ контролює 10 телеграм-каналів – список

Ці телеграм-канали працюють на російських окупантів / Колаж "Сьогодні"
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, які канали в Телеграмі перебувають під контролем спецслужб РФ та поширюють дезинформацію з метою дестабілізації ситуації в нашій країні на тлі розв'язаної Москвою війни в Європі.
Про це повідомляється на сторінці РНБО у Фейсбуці.
Повідомлення
10 основних наративів, що транслюються ТГ-каналами терористів:
- "Легітимний";
- "Резидент";
- "Картель";
- "Пліткарка";
- "Чорний квартал";
- "Політичний розклад";
- "Нетипове Запоріжжя";
- "Тремпель Харків";
- "Одеський фраєр";
- "Дніпро live";
- "Миколаїв live";
- "Херсон live".
"Саме їх використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції на користь РФ. Не розповсюджуйте контент із цих телеграм-каналів! Заблокувати канал у телеграмі майже неможливо, просто відпишіться, якщо підписані", – повідомляє РНБО.
Однак на дані телеграм-канали можна поскаржитися, і у разі масових скарг адміністрація може закрити канал.
Ситуація у мережах
- Представники української "кіберармії" повідомили про блокування сторінки фашистського диктатора Володимира Путіна у фейсбуці, що мала 3 500 000 підписників, і запропонували всім охочим взяти участь у блокуванні ще однієї його сторінки, де всього 0,5 тисячі підписників.
- 28 лютого світовий відеохостинг YouTube підключився до протистояння російської агресії – на території України заблоковано доступ до більшості російських пропагандистських телеканалів.
- Роскомнагляд надіслав скаргу Google на те, що громадяни Росії чомусь замість реклами товарів та послуг бачать фото вбиті російські солдати.
- Трохи раніше Google вирішив запровадити санкції проти російських YouTube-каналів через напад РФ на Україну. З 26 лютого російські державні телеканали RT та інші не можуть отримати гроші за перегляд реклами на їхніх каналах.