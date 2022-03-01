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ФСБ контролює 10 телеграм-каналів – список

1 березня, 19:59
Українцям порадили відключитися від дезінформації

Ці телеграм-канали працюють на російських окупантів / Колаж "Сьогодні"

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, які канали в Телеграмі перебувають під контролем спецслужб РФ та поширюють дезинформацію з метою дестабілізації ситуації в нашій країні на тлі розв'язаної Москвою війни в Європі.

Про це повідомляється на сторінці РНБО у Фейсбуці.

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Повідомлення

10 основних наративів, що транслюються ТГ-каналами терористів:

  • "Легітимний";
  • "Резидент";
  • "Картель";
  • "Пліткарка";
  • "Чорний квартал";
  • "Політичний розклад";
  • "Нетипове Запоріжжя";
  • "Тремпель Харків";
  • "Одеський фраєр";
  • "Дніпро live";
  • "Миколаїв live";
  • "Херсон live".

"Саме їх використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції на користь РФ. Не розповсюджуйте контент із цих телеграм-каналів! Заблокувати канал у телеграмі майже неможливо, просто відпишіться, якщо підписані", – повідомляє РНБО.

Однак на дані телеграм-канали можна поскаржитися, і у разі масових скарг адміністрація може закрити канал.

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