ФСБ контролює 10 телеграм-каналів – список

Ці телеграм-канали працюють на російських окупантів / Колаж "Сьогодні"

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, які канали в Телеграмі перебувають під контролем спецслужб РФ та поширюють дезинформацію з метою дестабілізації ситуації в нашій країні на тлі розв'язаної Москвою війни в Європі.

Про це повідомляється на сторінці РНБО у Фейсбуці.

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Повідомлення

10 основних наративів, що транслюються ТГ-каналами терористів:

"Легітимний";

"Резидент";

"Картель";

"Пліткарка";

"Чорний квартал";

"Політичний розклад";

"Нетипове Запоріжжя";

"Тремпель Харків";

"Одеський фраєр";

"Дніпро live";

"Миколаїв live";

"Херсон live".

"Саме їх використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні та психологічні операції на користь РФ. Не розповсюджуйте контент із цих телеграм-каналів! Заблокувати канал у телеграмі майже неможливо, просто відпишіться, якщо підписані", – повідомляє РНБО.

Однак на дані телеграм-канали можна поскаржитися, і у разі масових скарг адміністрація може закрити канал.

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