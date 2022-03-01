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ФСБ контролирует 10 телеграм-каналов – список

1 марта, 19:59
Украинцам посоветовали отключиться от дезинформации

Эти телеграм-каналы работают на российских оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, какие каналы в Телеграме находятся под контролем спецслужб РФ и распространяют дезинформацию с целью дестабилизации ситуации в нашей стране на фоне развязанной Москвой войны в Европе.

Об этом сообщается на странице СНБО в Фейсбуке.

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10 основных нарративов, транслируемых ТГ-каналами террористов:

  • "Легитимный";
  • "Резидент";
  • "Картель";
  • "Сплетница";
  • "Чорний квартал";
  • "Политический расклад";
  • "Нетипичное Запорожье";
  • "Тремпель Харьков";
  • "Одесский фраер";
  • "Днепр live";
  • "Николаев live";
  • "Херсон live".

"Именно их используют российские оккупанты, чтобы совершать специальные информационные и психологические операции в интересах РФ. Не распространяйте контент из этих телеграмм-каналов! Заблокировать канал в телеграме почти невозможно, просто отпишитесь, если подписаны", – сообщает СНБО.

Однако на данные телеграм-каналы можно пожаловаться и в случае массовых жалоб администрация может закрыть канал.

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