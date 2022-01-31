Німеччина посилила правила в'їзду для українців – що потрібно знати

У Німеччині українцям доведеться пройти 10-денний карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

З 30 січня Німеччина внесла Україну до списку країн із високим ризиком зараження COVID-19. В результаті для наших туристів запровадили нові правила в'їзду.

Про це повідомляє "Коронавірус інфо".

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Німеччина посилила правила

Перед поїздкою українським туристам обов'язково потрібно пройти реєстрацію на сайті einreiseanmeldung.de

При перетині кордону без необхідності слід надати підтвердження повного курсу вакцинації (остання доза мінімум за 14 днів до в'їзду).

Також необхідно надати один із документів:

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підтвердження повного курсу вакцинації (остання доза щонайменше за 14 днів до в'їзду);

негативний тест на COVID-19 (ПЛР- або антиген-максимум за 48 годин до в'їзду);

довідка про одужання.

Після перетину кордону слід пройти десятиденний карантин. Він може бути завершений за наявності негативного тесту через п'ять днів.

Варто зазначити, що від карантину звільняються особи з повною вакцинацією або одужали від COVID-19.

Молдова змінила умови в'їзду для українців

Молдова змінила умови в'їзду для українців на тлі поширення коронавірусу. Нові правила почали діяти із 17 січня.

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До Молдови можна в'їхати: