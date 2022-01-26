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Підійдуть не всі сертифікати COVID. Українцям оновили правила в'їзду до Норвегії

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 17:48
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Норвегія порадувала новими правилами в'їзду до країни – тепер українці можуть не проходити карантин після прибуття, але є умова
Які документи потрібні для перетину кордону
Які документи потрібні для перетину кордону / Фото: Колаж: Сьогодні

У Норвегії скасували карантин після в'їзду всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Країна оновила правила для туристів, і тепер це обов'язкова умова. В іншому випадку на прибулих чекає карантин.

Про це повідомляє "Коронавірус_Інфо".

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Які вакцини підходять?

Відтепер до Норвегії без карантину зможуть в'їхати особи, які пройшли повний курс вакцинації такими щепленнями:

  • AstraZeneca (Covishield);
  • Comirnaty (BioNTech/Pfizer);
  • Moderna;
  • CoronaVac (Sinovac);
  • Janssen (Johnson&Johnson).

Що потрібно для в'їзду?

Норвегія визнає цифрові COVID-сертифікати у додатку "Дія" та паперовий сертифікат з порталу "Дія" з діючим QR-кодом. При цьому паперовий сертифікат, виданий сімейним лікарем, не визнається.

До перетину кордону необхідно зареєструватися у цифровому реєстрі подорожей, а після в'їзду зробити тест на COVID-19.

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Як українцям отримати цифровий сертифікат ЄС

Для мешканців України немає такої потреби, адже міжнародний сертифікат у "Дії" повністю визнаний ЄС. Його визнали ще у серпні цього року. Україна перша з країн поза ЄС та перша країна Європейського сусідства, чий цифровий сертифікат COVID-19 визнано Євросоюзом.

ЄС підтримав розробку українського міжнародного цифрового сертифікату COVID-19 через свій проєкт EU4DigitalUA. Власники сертифікату зможуть ним користуватися на тих же умовах, що й власники європейського цифрового сертифікату COVID-19.

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