Підійдуть не всі сертифікати COVID. Українцям оновили правила в'їзду до Норвегії

У Норвегії скасували карантин після в'їзду всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Країна оновила правила для туристів, і тепер це обов'язкова умова. В іншому випадку на прибулих чекає карантин.
Про це повідомляє "Коронавірус_Інфо".
Які вакцини підходять?
Відтепер до Норвегії без карантину зможуть в'їхати особи, які пройшли повний курс вакцинації такими щепленнями:
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- AstraZeneca (Covishield);
- Comirnaty (BioNTech/Pfizer);
- Moderna;
- CoronaVac (Sinovac);
- Janssen (Johnson&Johnson).
Що потрібно для в'їзду?
Норвегія визнає цифрові COVID-сертифікати у додатку "Дія" та паперовий сертифікат з порталу "Дія" з діючим QR-кодом. При цьому паперовий сертифікат, виданий сімейним лікарем, не визнається.
До перетину кордону необхідно зареєструватися у цифровому реєстрі подорожей, а після в'їзду зробити тест на COVID-19.
Як українцям отримати цифровий сертифікат ЄС
Для мешканців України немає такої потреби, адже міжнародний сертифікат у "Дії" повністю визнаний ЄС. Його визнали ще у серпні цього року. Україна перша з країн поза ЄС та перша країна Європейського сусідства, чий цифровий сертифікат COVID-19 визнано Євросоюзом.
ЄС підтримав розробку українського міжнародного цифрового сертифікату COVID-19 через свій проєкт EU4DigitalUA. Власники сертифікату зможуть ним користуватися на тих же умовах, що й власники європейського цифрового сертифікату COVID-19.