Головнокомандувач ЗСУ заборонив публікувати низку даних про війну: список

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заборонив журналістам публікувати певну інформацію про українські війська та ведення війни з Росією. Також нормоване питання взаємодії з журналістами у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.

Наказ встановлює порядок допуску представників засобів масової інформації на військові об'єкти у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану. Зокрема, у документі визначено алгоритм дій командуючих видів, командирів військових частин та підрозділів ЗСУ під час роботи з представниками цивільних ЗМІ. Також визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.

Реклама

Що забороняється висвітлювати ЗМІ у воєнний час

Найменування елементів та підрозділів, а також їх розташування;

Кількість військових у частинах та підрозділах;

Кількість озброєння та техніки, їхній стан та місце зберігання;

Реклама

Умовні позначки об'єктів;

Будь-яку інформацію про:

операції які проводять або планують

систему охорони та оборони військових частин

наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених)

порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)

збір розвідувальних даних

переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути)

військові частини та їх тактику, методи дій

унікальні операції та спосіб їх виконання

ефективність радіоелектронної боротьби противника

відкладені або скасовані операції

зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку

плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Ситуація в Україні 6 березня

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

Реклама

Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч осіб. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.