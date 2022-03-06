Головнокомандувач ЗСУ заборонив публікувати низку даних про війну: список

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заборонив журналістам публікувати певну інформацію про українські війська та ведення війни з Росією. Також нормоване питання взаємодії з журналістами у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.
Наказ встановлює порядок допуску представників засобів масової інформації на військові об'єкти у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану. Зокрема, у документі визначено алгоритм дій командуючих видів, командирів військових частин та підрозділів ЗСУ під час роботи з представниками цивільних ЗМІ. Також визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.
Що забороняється висвітлювати ЗМІ у воєнний час
Найменування елементів та підрозділів, а також їх розташування;
Кількість військових у частинах та підрозділах;
Кількість озброєння та техніки, їхній стан та місце зберігання;
Умовні позначки об'єктів;
Будь-яку інформацію про:
- операції які проводять або планують
- систему охорони та оборони військових частин
- наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених)
- порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)
- збір розвідувальних даних
- переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути)
- військові частини та їх тактику, методи дій
- унікальні операції та спосіб їх виконання
- ефективність радіоелектронної боротьби противника
- відкладені або скасовані операції
- зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку
- плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)
- інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують
- пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
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