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Головнокомандувач ЗСУ заборонив публікувати низку даних про війну: список

Марія Николаєнко
6 березня, 15:32
Наказ визначає взаємодію армії з журналістами у період воєнного стану

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заборонив журналістам публікувати певну інформацію про українські війська та ведення війни з Росією. Також нормоване питання взаємодії з журналістами у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.

Наказ встановлює порядок допуску представників засобів масової інформації на військові об'єкти у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану. Зокрема, у документі визначено алгоритм дій командуючих видів, командирів військових частин та підрозділів ЗСУ під час роботи з представниками цивільних ЗМІ. Також визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.

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Що забороняється висвітлювати ЗМІ у воєнний час

Найменування елементів та підрозділів, а також їх розташування;

Кількість військових у частинах та підрозділах;

Кількість озброєння та техніки, їхній стан та місце зберігання;

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Умовні позначки об'єктів;

Будь-яку інформацію про:

  • операції які проводять або планують
  • систему охорони та оборони військових частин
  • наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених)
  • порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)
  • збір розвідувальних даних
  • переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути)
  • військові частини та їх тактику, методи дій
  • унікальні операції та спосіб їх виконання
  • ефективність радіоелектронної боротьби противника
  • відкладені або скасовані операції
  • зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку
  • плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)
  • інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують
  • пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

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