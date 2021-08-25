Повернення Вілкула, відкрита Чехія і завершення евакуації з Кабула – головні новини СЬОГОДНІ

Юрій Вілкул повернувся в крісло мера Кривого Рогу, а останні групи афганців розвозять по світу / Колаж "Сегодня"

У Кривому Розі секретар міськради відмовився виконувати обов'язки загиблого мера і повернувся колишній градоначальник Юрій Вілкул. За добу кількість заражених коронавірусом українців виявилася майже на 100 людей більше, а сайт "Сегодня" перевірив, чи беруть на роботу без вакцинації.

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші події дня, що минає.

Зміна в.о.

У Кривому Розі, який недавно трагічно втратив обраного мера Костянтина Павлова, змінився виконуючий обов'язки градоначальника.

Попереднім кандидатом на посаду в.о мера, який повинен виконувати ці обов'язки до виборів, був секретар міськради Олександр Котляр. Однак сьогодні він несподівано склав з себе повноваження і міськраді довелося вибирати нового в.о. Ним став... колишній мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, який керував містом з 2010-го по 2020 рік.

У НАТО і ЄС ще рано

Президент Естонії Керсті Кальюлайд під час участі в саміті "Кримська платформа" розповіла українським журналістам про перспективи України щодо вступу в НАТО і ЄС. Перспективи, на її думку, нерайдужні.

Під час "Кримської платформи" була можливість президентам Естонії та України обговорити перспективи вступу до ЄС і НАТО

"Естонія підтримує ПДЧ і зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спочатку дочекатися повороту історії ", – наприклад, висловилася Кальюлайд щодо членства в Альянсі .

"Вступ до ЄС має на увазі купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться до 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності", – відповіла балтійський лідер на питання про перспективи вступу України, Молдови і Грузії в ЄС.

Коронавірус

В Україні за минулу добу, 23 серпня, зафіксували 692 нових випадків коронавирусу. Це виявилося на 82 випадки більше, ніж було добою раніше. На сьогодні COVID-19 був підтверджений у 2 275 863 людини. За минулу добу від COVID-19 померли 27 українців, а всього з початку пандемії – 53 501.

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Сайт "Сегодня" провів своє розслідування за фактом повідомлень, що в Україні стали відмовляти в працевлаштуванні невакцинованим здобувачам роботи.

Компанія Pfizer повідомила, що створила вакцину від нового штаму коронавирусу "Дельта" протягом трьох місяців після його виявлення. Вчені виробника постійно вивчають ефективність препаратів проти нових варіантів інфекції, заявив в інтерв'ю Fox News гендиректор компанії Альберт Бурла.

Чехія пом'якшила умови

З сьогоднішнього дня Чехія послабила умови для в'їзду українців, що раніше зробили більшість країн ЄС . Влада цієї країни частково зняли обмеження, пов'язані з пандемією коронавирусу, які були введені 5 лютого 2021 року.

З 25 серпня в'їзд до Чехії дозволено окремим групам громадян України при наявності документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації. При цьому зізнаються тільки щеплення препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів. Російський "Супутник" в їх число не входить.

Евакуація завершується

Рух "Талібан" 25 серпня припинив пропускати до аеропорту Кабулу афганців, які планували евакуюватися з країни. Кореспондент Al Jazeera повідомив, що "за ніч ситуація повністю змінилася". Зокрема, таліби встановили КПП в 5 км від північного в'їзду в аеропорт.

Американці продовжують вивозити на військових бортах сотні афганців, які раніше працювали з ними/Фото Reuters

Отже, у західних країн є можливість вивезти тільки тих, кому вдалося дістатися до аеропорту раніше. За різними даними, це близько 10 тисяч людей.