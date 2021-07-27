Масажистка випадково вбила клієнтку, а Зеленський почав чистку в СБУ – головні новини за ніч

У Чернігові сталася страшна історія з масажем на дому, а президент України заявив про перші кроки у реформі СБУ – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Масажистка випадково вбила клієнтку

У Чернігові 49-річну масажистку підозрюють у вбивстві з необережності своєї клієнтки під час проведення масажу на дому. Підозрювана фактично звернула шию потерпілій.

Лист Олександра Януковича Венедіктовій

Старший син президента-втікача Олександр Янукович надіслав генеральному прокурору Ірині Венедіктовій відкритого листа зі скаргою на нібито семирічну бездіяльність прокурорів у кримінальній справі проти нього. Він стверджує, що справу проти нього сфабриковано.

Ірина Венедіктова й Олександр Янукович / колаж "Сьогодні"

Ще один підозрюваний у справі про героїн

Правоохоронці затримали громадянина Туреччини 1948 року народження, причетного до контрабанди 368 кг героїну, які днями були вилучені під час спецоперації. Вартість усього виявленого та вилученого героїну за ціною "чорного ринку" становить понад 1 млрд гривень.

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Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко з вилученим героїном. Фото МВС

Кадрова чистка в СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указипро звільнення чотирьох посадових осіб Служби безпеки України. За словами глави держави, таким чином ведеться підготовка до якнайшвидшого реформування СБУ, альтернативи якому немає.

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