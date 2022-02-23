Гончаренко – солдатам РФ: Ласкаво просимо до пекла – ви тут помрете, як паршиві собаки

Олексій Гончаренко. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці зустрінуть путінську армію у разі вторгнення зі зброєю в руках, а на російських солдатів чекає смерть на нашій землі.
Про це заявив під час свого емоційного виступу у парламенті нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Він порадив окупантам повертатися додому, інакше назавжди залишаться в українській землі.
"Хочу звернутися до російських солдатів. На вас тут нічого не чекає. На вас тут не чекають жителі Харкова, Маріуполя, Києва з квітами в руках. Чекаємо на вас із "Джавелінами" та зброєю в руках. Якщо ви зайдете сюди – ніколи звідси не вийдете, ми вам це обіцяємо. Ласкаво просимо до пекла, ви тут помрете як паршиві пси, якщо зайдете до нашої країни. І ваші генерали, які кидають вас у цю м'ясорубку, будуть першими втікати. Зараз кидайте зброю, йдіть додому до своїх дітей та дружин. Це не ваша земля і ніколи нею не буде… Ви надовго залишитеся в цій землі – це ваше майбутнє, якщо спробуєте це зробити", – сказав Гончаренко.
Загроза вторгнення РФ
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- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.
- Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.
- Також нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР" .