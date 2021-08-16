Ходив з рушницею і листувався. З'явилося відео останніх хвилин життя мера Павлова

У Мережу злили відео з камер спостереження з дому загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, тіло якого з вогнепальним пораненням знайшли на веранді його власного будинку.

Запис опублікував Telegram-канал Репортер UA .

На відео видно, що Павлов був у кімнаті один. Він багато курив, листувався по телефону, після чого взяв у руки рушницю. У якийсь момент кішка в кімнаті відскочила. Варто зазначити, що час на камерах збитий і з нього вирізаний фрагмент самого інциденту.

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Після цього на записі з камери спостереження на вулиці показали, що мер буквально вивалюється з вхідних дверей будинку.

Це відео є у розпорядженні МВС, 16 серпня правоохоронці обіцяють опублікувати подробиці справи.

Що відомо про загиблого?

Костянтин Павлов – український політик, народний депутат 7-го і 8-го скликань.

Був членом депутатської фракції ОПЗЖ.

У 2020 році переміг на виборах мера Кривого Рогу як кандидат від ОПЗЖ. У першому турі виборів він набрав усього близько 9% голосів, посівши третє місце після Юрія Вілкула та Дмитра Шевчука ("Слуга народу"). Однак Вілкул, який багато років займав пост мера Кривого Рогу, знявся з виборів, пославшись на стан здоров'я. Він закликав своїх виборців голосувати за Павлова, і той переміг у другому турі.

Нагадаємо, поліція офіційно повідомляє, що розслідує дві версії злочину – вбивство і самогубство. Однак у самогубстві Костянтина Павлова сумніваються не тільки політики, а й експерти. Радник мера Андрій Гальченко вважає, що самогубство малоймовірно. Про те ж говорять однопартійці Павлова, а також його політичні опоненти.

Сергій Пархоменко, підполковник міліції запасу, криміналіст вважає, що одна з версій, до чого можна прив'язати смерть мера, – це те, що днями СБУ виявила в Кривому Розі організоване злочинне угруповання.