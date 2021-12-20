Хотів допомогти братику. Хлопчик попросив поліцію передати лист Святому Миколаю – зворушливе відео

Поліція "знайшла" Миколая та привела в гості до багатодітної сім'ї. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Закарпатській області 8-річний хлопчик попросив поліцію допомогти знайти Святого Миколая. Дитина для цього самостійно прийшла до відділку поліції.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

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Подія сталася у місті Свалява. 8-річний "заявник" дуже просив поліцейських допомогти у пошуку Святого Миколая та передати йому листа. Поліцейські пообіцяли допомогти дитині та забрали в нього лист. Коли його прочитали, то дуже розчулилися. Адже хлопчик просив не іграшки та цукерки, а інвалідний візок для свого 6-річного брата.

Чи знайшли поліцейські Святого Миколая

Оскільки до свята залишалися лічені дні поліцейські спільно з волонтерами взялися здійснювати бажання дитини.

Вони влаштували для Стаса справжнє диво: разом із Святим Миколаєм приїхали до нього додому та передали хлопчику та двом його молодшим братикам подарунки. Серед яких був не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та багато солодощів.

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У Дніпі збирають подарунки для малозабезпечених сімей

Туристичний інформаційний центр у Дніпрі проводить благодійну акцію "Микола про тебе не забуде". Так можна буде привітати зі святом дітей із малозабезпечених сімей.

Пункт збору подарунків працюватиме на площі Героїв Майдану, 1. Він збирає подарунки для дітей уже третій рік поспіль. Центр відкрито з 9:00 до 18:00.

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Усі бажаючі можуть прийти за вказаною адресою та взяти з собою все, що може принести радість дівчатам та хлопчикам: канцелярію, іграшки, книги, солодощі.

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