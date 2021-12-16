День святого Миколая без цукерок. Чим замінити традиційні солодощі

Цукор може бути навіть у тих продуктах, які асоціюються зі здоровим харчуванням

Надмірне споживання солодкого може шкодити не лише дітям, але і дорослим. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже зовсім скоро День святого Миколая. Однак це не привід балувати дітей цукерками, адже можна вибрати більш корисні солодощі.

Про це нагадують у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

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Чим можна замінити традиційні солодощі

Фахівці дають такі поради:

Замініть шоколад на пастилу з натурального соку без цукру.

Замість цукрових льодяників подаруйте будь-які сухофрукти без додавання цукру.

Пакетований сік чи газовані солодкі напої краще замінити на натуральний морс чи ягідно-фруктовий чай.

Уникайте обробленої та смаженої їжі, як-то: пончики та печиво — бісквіти, пиріжки, крекери, вафлі тощо.

Натомість краще порадуйте дітей свіжими фруктами — яблуками, мандаринами, хурмою, або замороженими чи консервованими фруктами в соку.

Якщо все ж будете дарувати солодке, переконайтеся, що продукт має низький вміст цукру.

Як солодке шкодить дітям

Дітям від 2 до 18 років щодня можна вживати не більше 25 грамів цукру. А от до 2 років не рекомендують взагалі давати солодке.

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Важливо пам’ятати, що цукор може бути навіть у тих продуктах, які асоціюються зі здоровим харчуванням. Передовсім це стосується йогуртів і соків. Тому будьте уважні, коли формуєте раціон дитини, не робіть поступок, виправдовуючи це святами.

Зменшуйте споживання "вільного" цукру

Саме через нього ми найчастіше набираємо вагу. Також він може стати причиною порушення обміну речовин і загрозою розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. Солодке є найбільш поширеною причиною карієсу зубів.

Вільний цукор додають у харчові продукти та напої виробники, заклади громадського харчування або ж самі споживачі, він міститься у меду, сиропах, фруктових соках та їх концентратах. Тобто вільний цукор – це той, який ви додали собі в чай, або його додав до соусу кухар у кафе, або ж він є складником рецептури продукту (наприклад, кетчупу).

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Скільки можна цукру на день

ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Скільки це? Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малорухомий спосіб життя) – до 50 г на добу (10 чайних ложок).

Водночас разом з експертами ВООЗ рекомендуємо зменшити споживання цукру ще вдвічі – до 25 г (така кількість вільного цукру міститься у склянці фруктового соку), або до п’яти чайних ложок на день.

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