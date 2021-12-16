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День святого Николая без конфет. Чем заменить традиционные сладости

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
16 декабря, 09:28
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Сахар может быть даже в тех продуктах, которые ассоциируются со здоровым питанием
Чрезмерное потребление сладкого может вредить не только детям, но и взрослым.
Чрезмерное потребление сладкого может вредить не только детям, но и взрослым. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже совсем скоро День святого Николая. Однако это не повод баловать детей конфетами, ведь можно выбрать более полезные сладости.

Об этом напоминают в Центре общественного здоровья Минздрава.

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Чем можно заменить традиционные сладости

Специалисты дают следующие советы:

  • Замените шоколад на пастилу из натурального сока без сахара.
  • Вместо сахарных леденцов подарите любые сухофрукты без добавления сахара.
  • Пакетированный сок или газированные сладкие напитки лучше заменить натуральным морсом или ягодно-фруктовым чаем.
  • Избегайте обработанной и жареной пищи, например пончиков и выпечки — бисквитов, пирожков, печенья, крекеров, вафлей и т. д.
  • А лучше порадуйте детей свежими фруктами — яблоками, мандаринами, хурмой, или замороженными или консервированными фруктами в соку.

Если все-таки будете дарить сладкое, убедитесь, что продукт имеет низкое содержание сахара.

Как сладкое вредит детям

Детям от 2 до 18 лет ежедневно можно употреблять не более 25 г сахара. А вот до 2 лет не рекомендуют вообще давать сладкое.

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Важно помнить, что сахар может быть даже в продуктах, которые ассоциируются со здоровым питанием. Прежде всего это касается йогуртов и соков. Поэтому будьте внимательны, когда формируете рацион ребенка, не делайте уступок, оправдывая их праздниками.

Уменьшайте потребление "свободного" сахара

Именно из-за него мы чаще всего набираем вес. Также он может стать причиной нарушения обмена веществ и угрозой развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сладкое – наиболее распространенная причина кариеса зубов.

Свободный сахар добавляется в пищевые продукты и напитки производителями, заведениями общепита или потребителями, он содержится в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах. То есть свободный сахар – это тот, который вы добавили себе в чай, или его добавил к соусу повар в кафе, или же он является составной частью рецептуры продукта (например, кетчупа).

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Сколько можно сахара в день

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества употребленных калорий. Сколько это? Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни), – до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

В то же время вместе с экспертами ВОЗ рекомендуем уменьшить потребление сахара еще вдвое – до 25 г (такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока), или до пяти чайных ложек в день.

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