Хроніки коронавірусу. Україна все ближче до локдауну, а в лікарнях немає місць

Коронавірус в Україні росте. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні вже 30 жовтня "червона зона" розшириться. На сьогоднішній день ситуація з коронавірусом у країні щодня погіршується – госпіталізації та зростання захворюваності збільшуються.

Докладніше про те, що в Україні відбувається із COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).

Карантинні зони в Україні

Хто входить до "червоної зони"?

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Сумська область

Херсонська область

Рівненська область

Миколаївська область

Які області в "помаранчевій зоні"?

Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Полтавська область

Вінницька область

"Жовта зона" карантину

Кіровоградська область

Закарпатська область

Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Київ посилив карантин

Київ з 1 листопада перейде до "червоної зони" карантину. Таке рішення сьогодні, 28 жовтня, ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо", – йдеться у повідомленні.