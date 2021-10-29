Хроники коронавируса. Украина все ближе к локдауну, а в больницах нет мест

Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине уже 30 октября красная зона расшириться. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в стране с каждым днем ухудшается – госпитализации и рост заболеваемости увеличиваются.

Подробнее о том, что в Украине происходит с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).

Карантинные зоны в Украине

Кто входит в красную зону?

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Сумская область

Херсонская область

Ровенская область

Николаевская область

Какие области в оранжевой зоне?

Киев

Волынская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Полтавская область

Винницкая область

Желтая зона карантина

Кировоградская область

Закарпатская область

Украина на пороге локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня

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Киев усилил карантин

Киев с 1 ноября перейдет в красную зону карантина. Такое решение 28 октября приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п", – говорится в сообщении.