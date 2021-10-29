Хроники коронавируса. Украина все ближе к локдауну, а в больницах нет мест

Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине уже 30 октября красная зона расшириться. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в стране с каждым днем ухудшается – госпитализации и рост заболеваемости увеличиваются.
Подробнее о том, что в Украине происходит с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).
Карантинные зоны в Украине
Кто входит в красную зону?
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Одесская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Ровенская область
- Николаевская область
Какие области в оранжевой зоне?
- Киев
- Волынская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
- Полтавская область
- Винницкая область
Желтая зона карантина
- Кировоградская область
- Закарпатская область
Киев усилил карантин
Киев с 1 ноября перейдет в красную зону карантина. Такое решение 28 октября приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п", – говорится в сообщении.
Однако эти ограничения не будут применяться, если 100% работников и посетителей заведения или мероприятия будут вакцинированы.
Детально о новых ограничениях в столице
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
- С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.
Какая ситуация в больницах Украины?
В Одессе из-за нехватки кислорода больных коронавирусом перевозят из одной больницы в другую.
В Киеве ходят слухи, чтостоличные морги уже не справляются с количеством умерших. За 25 октября скончались 37 жителей столицы.
В Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередь на вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в живую очередь.
В реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4 занято почти 90% мест СOVID-больными.
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