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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Желтых почти не осталось: Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 октября, 09:27
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Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Уже с 30 октября красная зона расширится
В Украине усугубляется карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине усугубляется карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 29 октября в Украине в желтой зоне остались только две области, а оранжевая пополнилась. В красной зоне находится восемь регионов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Кто входит в красную зону?

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Ровенская область
  • Николаевская область

Какие области в оранжевой зоне?

  • Киев
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область
  • Полтавская область
  • Винницкая область

Желтая зона карантина

  • Кировоградская область
  • Закарпатская область

Фильтр способен уничтожать коронавирус в замкнутых помещениях
Фильтр способен уничтожать коронавирус в замкнутых помещениях / Фото: Pixabay

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).

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