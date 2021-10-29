Желтых почти не осталось: Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

По состоянию на 29 октября в Украине в желтой зоне остались только две области, а оранжевая пополнилась. В красной зоне находится восемь регионов.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Кто входит в красную зону?
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Одесская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Ровенская область
- Николаевская область
Какие области в оранжевой зоне?
- Киев
- Волынская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
- Полтавская область
- Винницкая область
Желтая зона карантина
- Кировоградская область
- Закарпатская область
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Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 28 октября, в Украине зафиксировали 26 870 новых случаев COVID-19. Это на 799 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 878 674 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 648 жителей Украины (всего – 66 852). Вылечить удалось 2 421 495 инфицированных (9784 – за последние сутки).
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