"Гра варта свічок" – як заява Арахамії про "ядерний шантаж" вплине на зустріч Зеленського з Байденом

Висловлювання лідера "Слуги народу" багато хто розкритикував але експерти кажуть – в ньому є сенс

Давід Арахамія зробив різку заяву напередодні зустрічі Зеленського з Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна могла б "шантажувати весь світ", якби зберегла ядерний потенціал, а підписання Будапештського меморандуму стало її "фатальною помилкою". Сайт "Сьогодні" з'ясував, що мав на увазі нардеп і як його заява вплине на зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Що сказав Арахамія

28 липня в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі Україна 24 Давид Арахамія у відповідь на питання, якими були основні стратегічні помилки президентів України зазначив, що, якщо б наша країна була ядерною державою, з нами б все розмовляли і домовлялися б по-іншому.

"Навіть якщо б не могли обслуговувати (Ядерне озброєння. – Ред.) , Ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах " , – сказав Арахамія.

У той же час нардеп визнав, що не знає обставин підписання меморандуму – і зараз "легко міркувати, через стільки років".

Епатаж нардепа викликав критику

Дана заява викликала масу критики, як серед користувачів соцмереж, так і серед політиків та політологів.

Користувачі соцмережі створили фотожабу – справа. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівник Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що Давид Арахамія часто робить епатажні заяви, які можуть негативно позначитися на зовнішній політиці України.

"Такі терміни, як шантаж, категорично не можна використовувати політикам. Ймовірно, у нардепа не вистачає досвіду в міжнародних відносинах, щоб це розуміти. Однак підкреслю, що це була його особиста думка, а не офіційна позиція президента ", – зазначає Фесенко в коментарі" Сегодня ".

Володимир Фесенко: Такі терміни, як шантаж, категорично не можна використовувати політикам. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

Як відреагували в "Слугу народу"

На заяву Арахамія так само відреагували в партії "Слуга народу".

"Він заявив в формі" якби це могло б бути ", якби керівники країни не підписали Будапештський меморандум, то ми, мабуть, могли б. Тобто це такі розумові вправи, як могло б бути, альтернативна історія. Я не думаю, що Арахамія мав на увазі, що зараз нам терміново треба робити ядерну бомбу, щоб шантажувати весь світ, як це робить Іран або Північна Корея " , – сказав глава партії Олександр Корнієнко.

Він також додав, що заяву Арахамія було озвучено на тлі подій, які відбуваються з "Північним потоком-2", коли Україна потребує від Заходу гарантії безпеки.

"Звичайно, Україні не зашкодять якісь додаткові гарантії і механізми їх втілення – питання безпеки, енергетичні питання безпеки. Тому що ми бачимо, що ситуація певною мірою загострюється " , – сказав Корнієнко.

Олександр Корнієнко: Україні не завадять додаткові гарантії / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Продуманий меседж Заходу

Політолог, глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов не згоден з критиками Арахамія і впевнений, що це був ретельно продуманий меседж Заходу і, зокрема, США.

"Заява, звичайно, було озвучено кострубато, але в ньому є сенс", – говорить "Сегодня" Карасьов.

За словами політолога, Зеленський під час зустрічі з Байденом може згадати про Будапештський меморандум, згідно з яким, Україна відмовилася від ядерної зброї, тим самим допомогла США зменшити загрозу світовій безпеці, і попросити Захід виконати свої обіцянки захищати Україну від зовнішньої агресії.

"Заява Арахамія саме про це. Це сигнал Заходу – Україна свого часу зробила серйозний внесок в систему міжнародної безпеки. А США це недооцінюють. Відмовившись від ядерної зброї, Україна не зробила світу подарунок, а пішла на цей крок, повіривши в обіцянки – захистити її в разі загрози. Сьогодні запуск російського газопроводу "Північний потік – 2" є загрозою економічній безпеці нашої країни. Тому Україна хотіла б переконатися у виконанні обіцянок міжнародними партнерами ", – говорить Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов: Заява Арахамії – це сигнал Заходу. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Отже, на думку експерта, Зеленський зможе наполягати на додаткові компенсації або гарантії для України через запуск "Північного потоку – 2".

З ним погоджується і глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков .

"Арахамія прав в тому, що ми, свого часу, поспішили позбутися статусу ядерної держави, не отримавши більш істотних гарантій безпеки. Переконалися в цьому в питаннях Донбасу і Криму. Сьогодні ми бачимо, що Захід вимагає від нас виконання реформ, але сам не поспішає нас захищати. Всі переговори не призводять ні до якої інтеграції ", – говорить нам політконсультант.

Сергій Биков: Перемови не призводять до інтеграції. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

На думку голови Українського інституту політики Руслана Бортника , Експромт Арахамія – це реакція на почуття безвиході.

"Українська влада знаходиться в невизначеності. Накопичилося багато проблем, які західні партнери не поспішають допомагати вирішувати. Заява Арахамія є спробою впливати на США. А більш раннє його заяві про зближення з Китаєм – натяк, що Україні доведеться переглянути свої зовнішньополітичні орієнтири в тому випадку, якщо Захід не піде нам на зустріч ", – говорить Бортник.

Політолог Руслан Бортник: Експромт Арахамії – це реакція на почуття безвихідності. Фото: facebook.com/ruslan.bortnik.3

Як відреагує США і яких наслідків чекати Україні

Політолог Карасьов упевнений, що цей сигнал спрацює для України позитивно.

"Гра варта свічок. У США мільйон виборців українського походження. Велика кількість громадян з Прибалтики, які підтримують Україну. Скоро почнуться проміжні вибори в Конгрес, тому з думкою виборців будуть вважатися, адже всім потрібні голоси ", – говорить Карасьов.

Політолог Фесенко зазначає, що офіційно США навряд чи відреагує на слова депутата, так як Білий дім сприймає заяви лише президента України, голови його Офісу і міністра закордонних справ. У той же час експерт визнає, що президент Зеленський і сам часто робив емоційні заяви, які виявлялися ефективними.

"Його різкі висловлювання по" Північному потоку – 2 "зробили свою справу. Україна почули і Байден обговорював це питання з Меркель ", – говорить він.

У такому випадку, навіть якщо США не зробить заяв за висловом Арахамія, його сигнал адміністрація Байдена напевно почула. Президенту Зеленському залишилося лише нагадати про це під час зустрічі з американським колегою і цілком можливо, що Україна все ж отримає додаткові бонуси в якості обіцяної раніше захисту. Як кажуть політологи, "гра варта свічок".

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