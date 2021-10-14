Італієць помер у "швидкій" на Буковині: судмедекспертизи назвали причину

Медики назвали причину смерті італійця в машині швидкої допомоги. / Фото: Колаж: Сьогодні
Причиною смерті 72-річного громадянина Італії, який помер напередодні у машині швидкої допомоги на Буковині, став коронавірус. Хвороба протікала на фоні цукрового діабету.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Причина смерті – коронавірус. У померлого була важка пневмонія, легенево-серцева недостатність. Захворювання протікало на фоні цукрового діабету, вага померлого більш як 140 кг", – розповів начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи.
Відомо, що початково медики намагались шпиталізувати важкого пацієнта з іншим супутнім діагнозом.
Смерть італійця на Буковині
У Чернівецькій області в машині швидкої допомоги помер громадянин Італії.
Італійцю було 72 роки. Він викликав швидку вранці через ускладнення хронічного захворювання, яке не пов'язане з COVID-19. У Сторожинецької районної лікарні відмовилися прийняти хворого.
"Медики пояснили, що у них зараз немає вільних місць в реанімації для пацієнтів без коронавірусу", – сказав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.
Після цього машина швидкої допомоги попрямувала в Чернівецьку обласну клінічну лікарню, проте місця в реанімації там також були відсутні.
Заповнені лікарні
В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. За заповненістю ковідних відділень лідирує Донецька область.
Станом на 12 жовтня в Україні зайнято 57,4% місць у ковідних відділеннях. Там лежать понад 54 тисячі людей.
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