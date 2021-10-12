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Лікарні переповнені! В яких областях найгірша ситуація з коронавірусом

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
12 жовтня, 12:19
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Всього в Україні госпіталізовані з коронавірусом або підозрою на хворобу майже 55 тисяч людей
Коронавірус набирає обертів. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус набирає обертів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. За заповненістю ковідних відділень лідирує Донецька область.

Про це свідчать дані РНБО.

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Станом на 12 жовтня, в Україні зайнято 57,4% місць у ковідних відділеннях. Там лежать більше 54 тисяч людей.

Найгірша ситуація в таких областях:

  • Донецька – зайняті 2233 з 2999 ковідних ліжок (74,5%),
  • Запорізька – зайняті 1793 з 2582 ковідних ліжок (69,4%),
  • Харківська – зайняті 3159 з 4584 ковідних ліжок (68,9%).

На Кіровоградщині зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 22,6% (в лікарні 181 людина).

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Киснева підтримка

Наразі в Донецькій області 72,5% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 знаходяться на кисневій підтримці.

Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Одеська область, де 68,6% хворих потребують кисневої підтримки, та Запорізька (67,2%).

У лікарнях не вистачає місць

У Дніпрі переповнена реанімація ковід-відділення обласної лікарні ім. Мечникова. Хворих змушені розміщувати в коридорах.

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У Запорізькій обласній інфекційній лікарні хворими на COVID-19 зайняті практично всі ліжка. На сьогодні завантаженість лікарні становить 98-99%. Вона розрахована на 170 ліжок.

За словами керівника інфекційної лікарні, найглобальніша проблема – це нестача медичного персоналу.

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