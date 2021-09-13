Кабмін ввів "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати з привілеями для щеплених

Щеплені від коронавірусу матимуть свій документ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Кабінет Міністрів України в понеділок, 13 вересня, прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами, які будуть введені для запобігання поширення COVID-19. Зокрема, будуть введені електронні COVID-сертифікати для щеплених людей.

Про це повідомляється на сайті МОЗ України.

Реклама

Електронні COVID-сертифікати будуть мати дві опції (так звану "жовту" чи "зелену") і будуть містити інформацію про вакцинацію, про негативні результати тестування протягом 72 годин або одужання від COVID-19. "Жовтий" сертифікат буде мати інформацію про перше щеплення, а "зелений" – про повний курс.

Привілеї

Згідно з прийнятими змінами, у разі введення "жовтого рівня" епідемічної небезпеки продовжать працювати навчальні заклади, персонал яких буде мати не менше 80% "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів.

При наявності у 80% персоналу і відвідувачів таких сертифікатів зможуть працювати в режимі "жовтого рівня" громадські заклади, кінотеатри, театри, музеї або інші культурні заклади, спортзали й басейни.

Читайте також: У Китаї виявили новий осередок коронавірусу

Остаточне рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення "червоного рівня" епідемічної небезпеки навчальні заклади, а також громадські заклади зможуть працювати тільки за умови якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат – тобто всі пройшли повний курс щеплення.

При наявності у особи, що перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що на початку вересня Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом.

Оскільки Київ є лідером по зараженню коронавірусом в країні, столицю розбурхують чутки стосовно переходу в "жовту зону" карантину.