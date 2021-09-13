Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта с привилегиями для привитых

Привитые от коронавируса будут иметь свой документ / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Кабинет Министров Украины в понедельник, 13 сентября, принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами, которые будут введены для предотвращения распространения COVID-19. В частности, будут введены электронные COVID-сертификаты для привитых людей.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

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Электронные COVID-сертификаты будут иметь две опции (так называемую "желтую" или "зеленую") и будут содержать информацию о вакцинации, об отрицательных результатах тестирования в течение 72 часов или выздоровления от COVID-19. "Желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе.

Привилегии

Согласно принятым изменениям, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности продолжат работать учебные заведения, персонал которых будет иметь не менее 80% "желтых" или "зеленых" COVID-сертификатов.

При наличии у 80% персонала и посетителей таких сертификатов смогут работать в режиме желтого уровня общественные заведения, кинотеатры, театры, музеи или другие культурные заведения, спортзалы и бассейны.

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Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения, а также общественные заведения смогут работать только при условии если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат – т.е. все прошли полный курс прививки.

При наличии у лица, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Напомним, что в начале сентября Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом.

Поскольку Киев является лидером по заражению коронавирусом, столицу будоражат слухи по поводу перехода в желтую зону карантина.