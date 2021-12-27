Як і коли пройде ЗНО-2022 в Україні – графік

В Україні з лютого можна реєструватися на ЗНО. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 1 лютого до 9 березня можна буде зареєструватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Самі іспити стартують з 23 травня.

Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Скільки іспитів?

Кожен учасник зможе пройти тестування з п'яти обраних предметів із тринадцяти основних.

Важливо зазначити, що учасникам ЗНО надається можливість заплатити за тестування з предметів, що перевищують встановлену кількість.

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Предмети ЗНО

Графік проведення ЗНО

Реєстрація учасників ЗНО розпочнеться 1 лютого та завершиться 9 березня.

До 29 квітня триватиме розміщення запрошень, з 5 до 17 травня – додатковий період реєстрації.

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Основне тестування проходитиме з 23 травня до 17 червня, а з 23 червня до 15 липня відведено час для додаткової сесії.

Фізика – 23 травня

Хімія – 26 травня

Українська мова та література – 31 травня

Математика – 3 червня

Іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня

Англійська мова – 7 червня

Історія України – 10 червня

Географія – 14 червня

Біологія – 17 червня

Графік проведення ЗНО

Коли результати ЗНО?

Оголошення перших результатів основної сесії відбудеться до 7 червня, решти – до 30 червня. Результати додаткової сесії оголошуватимуться до 20 липня.

Додаткова сесія ЗНО

Для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО, проводитиметься додаткова сесія.

Особливості ЗНО/ДПА-2022

Діти з окупованих Криму та Донбасу зможуть вступити до вишів без ЗНО – Зеленський

Молодь з тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО зможе безплатно отримати освіту в Україні без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тепер дітям з окупованих територій не потрібно складати іспити, щоб вступити до вишу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щорічному зверненні до Верховної Ради.

"Ми боремося за нашу молодь і суттєво спростили школярам з Криму і тимчасово окупованого Донбасу доступ до вищої освіти в Україні: без ЗНО, безоплатно, без обмежень, без будь-яких умов у будь-який університет України", – сказав він.

Решті дітей доведеться писати тести.

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