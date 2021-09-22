Як лікувати COVID-19 удома і не нашкодити собі – поради лікаря

Багато українців з коронавірусів лікуються вдома / Фото: Колаж: Сьогодні
Якщо пацієнт з COVID-19 має легкий перебіг захворювання і лікується вдома, йому потрібно стежити за температурою тіла, рівнем кисню в крові і здати необхідні аналізи.
Про це розповіла лікар-пульмонолог Світлана Гук, пише "Укрінформ".
Симптоматичне лікування
За словами медика, як і при будь-якій вірусної інфекції, для COVID-19 передбачено симптоматичне лікування:
- Якщо висока температура – знижувати за допомогою препаратів.
- До 38 температуру не треба чіпати, якщо вона нормально переноситься.
- Якщо при температурі є сильний головний біль – треба приймати симптоматичні препарати.
"Я своїм пацієнтам рекомендую не просто парацетамол, який має тільки жарознижуючі властивості, а ібупрофен. Він є в протоколі і має одночасно знеболюючі, протизапальні та жарознижуючі властивості", – радить лікар.
Які таблетки потрібно пити
Світлана Гук каже, що часто радить пацієнтам мефенамінову кислоту – у неї хороші протизапальні властивості. також вітамін С, кверцетин – препарат має спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дію.
Все це треба робити з початку хвороби.
Що робити, якщо рівень сатурації знижується?
"Якщо показник таки має тенденцію до зниження, обов'язково будьте на зв'язку з лікарем, а якщо він 92% і нижче – час викликати швидку", – запевняє медик.
Якщо у пацієнта є тенденція до зниження рівня кисню в крові, то корисно полежати на животі, радить Гук.
Які аналізи слід здати
За словами медика, на 4-5 день хвороби пацієнту потрібно здати аналізи, оскільки нормальна сатурація і відсутність температури не гарантує відсутності інших проблем.
"Ваші відчуття – це одне, нормальна сатурація – супер, але, наприклад, людина ніяк не відчуває, що у нього густа кров, який у нього рівень запальних процесів", – зазначає вона.
Йдеться про такі аналізи:
- d-димер – демонструє процеси тромбоутворення в організмі;
- с- реактивний білок, який може сигналізувати про рівень запалення.
І чим більше показників знає лікар – тим краще.
Як захиститися від ковіду?
За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
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