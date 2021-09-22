Как лечить COVID-19 дома и не навредить себе – советы врача

Многие украинцы с коронавирусом лечатся дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Если пациент с COVID-19 имеет легкое течение заболевания и лечится дома, то ему нужно следить за температурой тела, уровнем кислорода в крови и сдать необходимые анализы.

Об этом рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук, пишет "Укринформ".

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Симптоматическое лечение

По словам медика, как и при любой вирусной инфекции, для COVID-19 предусмотрено симптоматическое лечение:

Если высокая температура – снижать ее с помощью препаратов.

До 38 температуру не надо сбивать, если она нормально переносится.

Если при температуре есть сильная головная боль, надо принимать симптоматические препараты.

"Я своим пациентам рекомендую не просто парацетамол, который имеет только жаропонижающие свойства, а ибупрофен. Он есть в протоколе и имеет одновременно обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие свойства", — советует врач.

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Какие таблетки нужно пить

Светлана Гук говорит, что часто советует пациентам мефенаминовую кислоту – у нее хорошие противовоспалительные свойства. Также витамин С, кверцетин — препарат обладает спазмолитическим, антигистаминным, противовоспалительным действием.

Все это надо делать с начала болезни.

Что делать, если уровень сатурации снижается?

"Если показатель таки имеет тенденцию к снижению, обязательно будьте на связи с врачом, а если она 92% и ниже — время вызвать скорую", — уверяет медик.

Если у пациента есть тенденция к снижению уровня кислорода в крови, то полезно полежать на животе, советует Гук.

Какие анализы следует сдать

По словам медика, на 4-5-й день болезни пациенту нужно сдать анализы, поскольку нормальная сатурация и отсутствие температуры не гарантируют отсутствия других проблем.

"Ваши ощущения — это одно, нормальная сатурация — супер, но, например, человек никак не чувствует, что у него густая кровь, какой у него уровень воспалительных процессов", — отмечает Светлана Гук.

Речь идет о таких анализах:

d-димер – демонстрирует процессы тромбообразования в организме;

с- реактивный белок, который может сигнализировать об уровне воспаления.

И чем больше показателей знает врач — тем лучше.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – это значит, что очистные сооружения не справляются.