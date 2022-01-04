Як можна змішувати COVID-вакцини? МОЗ змінило рекомендації

Інтервал між введеннями для всіх схем повинен становити щонайменше 28 днів / Фото: Колаж: Сьогодні

​​В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19. Їх можна застосовувати як для додаткової, так і бустерної дози.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Як тепер можна змішувати вакцини

1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna

1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna

1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Як будуть вводити бустерну дозу

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої. Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

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