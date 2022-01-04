Как можно смешивать COVID-вакцины? Минздрав изменил рекомендации

Интервал между вводами для всех схем должен составлять не менее 28 дней / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19. Их можно применять, как для дополнительной, так и для бустерной дозы.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Как теперь можно смешивать вакцины

1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna

1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna

1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

Как будут вводить бустерную дозу

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй. Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

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