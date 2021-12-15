Як захиститись від COVID-19 на зимові свята. Розповідаємо про головні симптоми

Коронавірус не відступить на зимові свята. Фото: колаж "Сьогодні"
Незабаром ми зустрічатимемо Новий 2022 рік, тому попереду на нас чекають святкові розваги та сімейні зустрічі. Щоб захистити своїх близьких, з появою перших симптомів COVID-19 відразу потрібно звернутися до лікаря.
Докладніше про актуальні симптоми коронавірусу – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Поширені симптоми COVID-19
- Підвищена температура
- Сухий кашель
- Підвищена втома
- Біль у м'язах та суглобах
- Біль у горлі
- Діарея
- Кон'юнктивіт
- Головний біль
- Втрата смаку чи нюху
- Висипання на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук чи ніг
Симптоми, за яких може знадобитися госпіталізація
- Утруднене дихання чи задишка
- Біль у грудях
- Порушення мови або рухових функцій
Новорічний карантин: як проводитимуть масові святкування
В Україні під час карантину у "жовтих" та "червоних" зонах заборонено проведення масових заходів.
Водночас, якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають негативний результат тестування або сертифікат про одужання, ця норма не застосовується.
Проте існує різниця у використанні документів про щеплення для участі та проведення масових заходів на різних рівнях епіднебезпеки.
"Жовта зона"
На "жовтому" рівні дозволяється використовувати документ про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19: "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку форми 063-О.
"Червона зона"
На "червоному" рівні використовувати документ про одне щеплення для участі у масових заходах заборонено. Щоб провести захід, у такому разі необхідно, щоб всі 100% учасників та організаторів пройшли повний курс вакцинації або ж мали негативний тест чи сертифікат про одужання.
Важливо додати, що до 6 грудня на "жовтому" рівні епіднебезпеки можна було проводити масові заходи за участі невакцинованих учасників чи організаторів, проте із дотриманням обмежень. Нові норми не передбачають такої можливості.