Які документи потрібні, щоб вакцинуватися проти COVID-19: список

В пункт щеплення потрібно прийти з певним переліком документів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Для того, щоб вакцинуватися проти коронавірусу, потрібно прийти до пункту щеплення з визначеним переліком документів. Для дітей та дорослих це різні списки.

Про це повідомили у МОЗ.

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Які документи потрібні

Дітям 12-13 років:

Свідоцтво про народження,

Письмова згода одного з батьків або опікуна.

Дорослим і дітям від 14 до 17 років:

Паспорт,

Ідентифікаційний код.

Декларація із сімейним лікарем, щоб отримати щеплення, необов'язкова. Але її наявність прискорює внесення даних про щеплення до електронної системи охорони здоров'я.

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В Україні з'являться нові ліки від COVID-19

В Україні почнуть використовувати ще одні ліки для амбулаторного лікування COVID-19 – "Паксловід". Препарат уже допустили до екстреного медичного застосування після проведення необхідної експертизи.

Як відомо, Україна підписала контракт із виробником препарату "Паксловід" – компанією Pfizer. Тепер МОЗ очікує постачань 300 тисяч курсів "Паксловіду". Зараз узгоджується графік його постачання.

Препарат "Паксловід" призначений для використання передусім пацієнтам із груп ризику. Він має допомогти уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого чи середнього ступеня тяжкості до важкого та уникнути госпіталізації.

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