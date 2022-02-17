Епідемія відступає, але є нові ускладнення: все про COVID-19 в Україні

В Україні стабілізується ситуація із COVID-19, проте лікарі фіксують серйозні ускладнення після хвороби. Також у більшості регіонів 90% випадків інфікування COVID-19 викликані саме штамом "Омікрон"
Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію щодо ситуації з COVID-19 в Україні.
Коронавірус в Україні
За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 2837 дітей та 961 медпрацівник.
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Також минулої доби:
- госпіталізували – 3284 особи;
- летальних наслідків – 259;
- вилікувалися – 27441 людина.
Карантинні зони
Жовта:
- місто Київ;
- Полтавська область;
- Харківська область.
Червона:
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область.
В помаранчевий зоні карантину знаходяться інші області.
Майже 90% випадків інфікування COVID-19 викликані штамом "Омікрон"
Як з'ясували вчені ІМБГ, у всіх 11 регіонах домінує "Омікрон". Цей штам детектував у 83 зразках (89,3%). В Україні, судячи з досліджуваної вибірки, присутні всі відомі варіанти "Омікрону": BA.1 і BA.2 виявлено в семи регіонах, BA.1.1 — у восьми, варіант BA.3 — в одному регіоні.
Водночас у 10 зразках вчені детектували "Дельту" штам. Це індійський штам (B.1.617.2) та його варіанти, зокрема AY.43, AY.4, які визнані небезпечними. В інших зразках з "Дельтою" – т.з. варіант "російська дельта" (AY. 122).
Серйозні COVID-ускладнення
У Львові 11-річна дівчинка перехворіла на коронавірус і у неї почали відмовляти руки та ноги. Такі ускладнення після COVID-19 у світі зустрічаються дуже рідко.
Медики встановили дитині діагноз – гострий поперечний мієліт у шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів.
Як з'ясували лікарі, COVID-19 запустив помилкову роботу імунної системи, яка стала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні, атакуючи організм.
Новий постковидний симптом
У людей, які перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.
Але лікарі відзначають, що постковидне випадання волосся є зворотним явищем хвороби і, як правило, повертається до норми самостійно.
Є кілька факторів, які можуть спровокувати випадання волосся:
- лихоманка – вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;
- стрес – провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;
- препарати зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;
- порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.
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