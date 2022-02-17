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СЬОГОДНІ Новини України

Епідемія відступає, але є нові ускладнення: все про COVID-19 в Україні

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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17 лютого, 09:38
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У країні за добу COVID-19 зафіксували понад 33 тисячі українців
За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 603 930 осіб / Колаж "Сьогодні"
За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 603 930 осіб / Колаж "Сьогодні"

В Україні стабілізується ситуація із COVID-19, проте лікарі фіксують серйозні ускладнення після хвороби. Також у більшості регіонів 90% випадків інфікування COVID-19 викликані саме штамом "Омікрон"

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію щодо ситуації з COVID-19 в Україні.

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Коронавірус в Україні

За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 2837 дітей та 961 медпрацівник.

Також минулої доби:

  • госпіталізували – 3284 особи;
  • летальних наслідків – 259;
  • вилікувалися – 27441 людина.

Карантинні зони

Жовта:

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  • місто Київ;
  • Полтавська область;
  • Харківська область.

Червона:

  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область.

В помаранчевий зоні карантину знаходяться інші області.

Майже 90% випадків інфікування COVID-19 викликані штамом "Омікрон"

Як з'ясували вчені ІМБГ, у всіх 11 регіонах домінує "Омікрон". Цей штам детектував у 83 зразках (89,3%). В Україні, судячи з досліджуваної вибірки, присутні всі відомі варіанти "Омікрону": BA.1 і BA.2 виявлено в семи регіонах, BA.1.1 — у восьми, варіант BA.3 — в одному регіоні.

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Водночас у 10 зразках вчені детектували "Дельту" штам. Це індійський штам (B.1.617.2) та його варіанти, зокрема AY.43, AY.4, які визнані небезпечними. В інших зразках з "Дельтою" – т.з. варіант "російська дельта" (AY. 122).

Серйозні COVID-ускладнення

У Львові 11-річна дівчинка перехворіла на коронавірус і у неї почали відмовляти руки та ноги. Такі ускладнення після COVID-19 у світі зустрічаються дуже рідко.

Медики встановили дитині діагноз – гострий поперечний мієліт у шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів.

Як з'ясували лікарі, COVID-19 запустив помилкову роботу імунної системи, яка стала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні, атакуючи організм.

Новий постковидний симптом

У людей, які перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Але лікарі відзначають, що постковидне випадання волосся є зворотним явищем хвороби і, як правило, повертається до норми самостійно.

Є кілька факторів, які можуть спровокувати випадання волосся:

  • лихоманка – вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;
  • стрес – провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;
  • препарати зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;
  • порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

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