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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус. В Україні понад 33 тис. хворих на добу

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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17 лютого, 08:55
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За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 603 930 осіб, а смертей – 103 565
В Україні 16 лютого від COVID-19 померло 259 людей / Колаж "Сьогодні"
В Україні 16 лютого від COVID-19 померло 259 людей / Колаж "Сьогодні"

За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих – 2837 дітей та 961 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також за минулі дні:

  • госпіталізували – 3284 особи;
  • летальних випадків – 259;
  • вилікувалися – 27 441 людина.

Карантинні зони

Жовта:

  • місто Київ;
  • Полтавська область;
  • Харківська область.

Червона:

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  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область.

У помаранчевий зоні карантину перебувають інші області.

Через COVID-19 може випадати волосся

У людей, що перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Лікарі зазначили, що є фактори, які на це впливають.

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

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Але лікарі відзначають, що постковідне випадання волосся є зворотним явищем хвороби і, зазвичай, повертається до норми самостійно.

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