Коронавірус. В Україні понад 33 тис. хворих на добу

За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих – 2837 дітей та 961 медпрацівник.
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулі дні:
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- госпіталізували – 3284 особи;
- летальних випадків – 259;
- вилікувалися – 27 441 людина.
Карантинні зони
Жовта:
- місто Київ;
- Полтавська область;
- Харківська область.
Червона:
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область.
У помаранчевий зоні карантину перебувають інші області.
Через COVID-19 може випадати волосся
У людей, що перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Лікарі зазначили, що є фактори, які на це впливають.
Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.
Але лікарі відзначають, що постковідне випадання волосся є зворотним явищем хвороби і, зазвичай, повертається до норми самостійно.