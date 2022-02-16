Коронавірус. В Україні за добу виявили понад 31 тис. хворих

В Україні за 15 лютого від коронавірусної інфекції вилікувалися 27 684 особи

В Україні стабілізується ситуація з COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них – 2 872 дитини та 992 медпрацівника.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також минулої доби:

госпіталізували – 3640 осіб;

летальних наслідків – 310;

вилікувалися – 27 684 особи.

Кількість заражених у регіонах за добу:

м. Київ – 4378;

Вінницька область – 667;

Волинська область – 1012;

Дніпропетровська область – 1952;

Донецька область -1757;

Житомирська область – 957;

Закарпатська область – 492;

Запорізька область -1597;

Івано-Франківська область – 542;

Київська область – 1259;

Кіровоградська область – 541;

Луганська область – 738;

Львівська область – 919;

Миколаївська область – 928;

Одеська область – 2847;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1007;

Сумська область – 1159;

Тернопільська область – 624;

Харківська область – 1765;

Херсонська область – 785;

Хмельницька область – 1439;

Черкаська область – 1112;

Чернівецька область – 429;

Чернігівська область – 1084.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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