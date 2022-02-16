Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Кібератака на ЗСУ та банки Кібератака на ЗСУ та банки ⚡ Війна з РФ ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус. В Україні за добу виявили понад 31 тис. хворих

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 09:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні за 15 лютого від коронавірусної інфекції вилікувалися 27 684 особи
В Україні стабілізується ситуація з COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
В Україні стабілізується ситуація з COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них – 2 872 дитини та 992 медпрацівника.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

Також минулої доби:

  • госпіталізували – 3640 осіб;
  • летальних наслідків – 310;
  • вилікувалися – 27 684 особи.

Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 4378;
  • Вінницька область – 667;
  • Волинська область – 1012;
  • Дніпропетровська область – 1952;
  • Донецька область -1757;
  • Житомирська область – 957;
  • Закарпатська область – 492;
  • Запорізька область -1597;
  • Івано-Франківська область – 542;
  • Київська область – 1259;
  • Кіровоградська область – 541;
  • Луганська область – 738;
  • Львівська область – 919;
  • Миколаївська область – 928;
  • Одеська область – 2847;
  • Полтавська область – 1523;
  • Рівненська область – 1007;
  • Сумська область – 1159;
  • Тернопільська область – 624;
  • Харківська область – 1765;
  • Херсонська область – 785;
  • Хмельницька область – 1439;
  • Черкаська область – 1112;
  • Чернівецька область – 429;
  • Чернігівська область – 1084.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Як бути готовим до вторгнення і не зійти з розуму: поради психолога Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак На випадок війни: де у Києві знайти ключі від бомбосховища Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Готується до вторгнення РФ? Як зараз працює бронетанковий завод у Харкові Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

230 627

захворіло за тиждень в Україні

-6%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.24

Російський рубль (₽)

0.375

Євро (€)

32.03

Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти