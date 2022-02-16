Коронавірус. В Україні за добу виявили понад 31 тис. хворих

За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них – 2 872 дитини та 992 медпрацівника.
Про це повідомляє МОЗ.
Також минулої доби:
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- госпіталізували – 3640 осіб;
- летальних наслідків – 310;
- вилікувалися – 27 684 особи.
Кількість заражених у регіонах за добу:
- м. Київ – 4378;
- Вінницька область – 667;
- Волинська область – 1012;
- Дніпропетровська область – 1952;
- Донецька область -1757;
- Житомирська область – 957;
- Закарпатська область – 492;
- Запорізька область -1597;
- Івано-Франківська область – 542;
- Київська область – 1259;
- Кіровоградська область – 541;
- Луганська область – 738;
- Львівська область – 919;
- Миколаївська область – 928;
- Одеська область – 2847;
- Полтавська область – 1523;
- Рівненська область – 1007;
- Сумська область – 1159;
- Тернопільська область – 624;
- Харківська область – 1765;
- Херсонська область – 785;
- Хмельницька область – 1439;
- Черкаська область – 1112;
- Чернівецька область – 429;
- Чернігівська область – 1084.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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