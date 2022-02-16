Коронавирус. В Украине за сутки обнаружили более 31 тыс. больных

В Украине за 15 февраля от коронавирусной инфекции вылечились 27 684 человека

В Украине стабилизируется ситуация с COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

За сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировали 31 513 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди них – 2 872 ребенка и 992 медработника.

Об этом сообщает Минздрав.

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Также за прошлые сутки:

госпитализировали – 3 640 человек;

летальных исходов – 310;

вылечились – 27 684 человека.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 4378;

Винницкая область – 667;

Волынская область – 1012;

Днепропетровская область – 1952;

Донецкая область –1757;

Житомирская область – 957;

Закарпатская область – 492;

Запорожская область –1597;

Ивано-Франковская область – 542;

Киевская область – 1259;

Кировоградская область – 541;

Луганская область – 738;

Львовская область – 919;

Николаевская область – 928;

Одесская область – 2847;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область – 1007;

Сумская область – 1159;

Тернопольская область – 624;

Харьковская область – 1765;

Херсонская область – 785;

Хмельницкая область – 1439;

Черкасская область – 1112;

Черновицкая область – 429;

Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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