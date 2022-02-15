Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash едет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Напряженная COVID-ситуация в Украине – улучшились ли показатели за неделю

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 16:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Все регионы страны, кроме Ивано-Франковской области, до сих пор остаются в зоне риска
В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией
В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине заметили первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю количество случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилось на 3%.

Об этом пишет Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

Реклама

Количество госпитализаций уменьшилось на 4%. В то же время увеличился показатель среднесуточной смертности на 31%.

Каждый четвертый пациент на кровати с кислородом не нуждается в кислородной терапии.

Разрыв между госпитализациями и выписками сократился с 33% до 1%.

Реклама

Однако, как отметили в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), все регионы страны, кроме Ивано-Франковской области, до сих пор остаются в зоне риска.

Карантинные зоны

Желтая:

  • город Киев,
  • Полтавская область,
  • Харьковская область.

Красная:

Реклама
  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Кто украл вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского: появились первые "зацепки" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве из метро пропали кассиры. В чем причина и надолго ли Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В центре Херсона легковушка влетела в маршрутку – трое пострадавших (фото, видео) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

230 627

заболело за неделю в Украине

-6%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.54

Российский рубль (₽)

0.3737

Евро (€)

32.33

Doodle Сегодня
15 февраля. Гульельмо Маркони. Ровно сто лет назад в этот день начались регулярные трансляции радиопередач из графства Эссекс (Англия), что стало возможным благодаря открытиям нобелианта из Италии...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять