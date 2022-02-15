Напряженная COVID-ситуация в Украине – улучшились ли показатели за неделю

В Украине заметили первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю количество случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилось на 3%.
Об этом пишет Telegram-канал "Коронавирус_инфо".
Количество госпитализаций уменьшилось на 4%. В то же время увеличился показатель среднесуточной смертности на 31%.
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Разрыв между госпитализациями и выписками сократился с 33% до 1%.
Однако, как отметили в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), все регионы страны, кроме Ивано-Франковской области, до сих пор остаются в зоне риска.
Карантинные зоны
Желтая:
- город Киев,
- Полтавская область,
- Харьковская область.
Красная:
- Закарпатская область;
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область.
В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.
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