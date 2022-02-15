Напряженная COVID-ситуация в Украине – улучшились ли показатели за неделю

Все регионы страны, кроме Ивано-Франковской области, до сих пор остаются в зоне риска

В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине заметили первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю количество случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилось на 3%.

Об этом пишет Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

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Количество госпитализаций уменьшилось на 4%. В то же время увеличился показатель среднесуточной смертности на 31%.

Каждый четвертый пациент на кровати с кислородом не нуждается в кислородной терапии.

Разрыв между госпитализациями и выписками сократился с 33% до 1%.

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Однако, как отметили в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), все регионы страны, кроме Ивано-Франковской области, до сих пор остаются в зоне риска.

Карантинные зоны

Желтая:

город Киев,

Полтавская область,

Харьковская область.

Красная:

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Закарпатская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

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