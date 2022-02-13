Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💥 Розстріл на "Південмаші"
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус, підсумки тижня. Фейковий "Молнупіравір" та короткий термін самоізоляції

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 лютого, 09:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У країні п'ять областей перебувають у червоній зоні адаптивного карантину через погані показники захворюваності на COVID-19
В Україні вчені розробили комбіновані тести на COVID-19, грип та інші віруси
В Україні вчені розробили комбіновані тести на COVID-19, грип та інші віруси / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні цього тижня скоротили термін самоізоляції пацієнтів з коронавірусом. Окрім цього, українські вчені розробили комбіновані тести для визначення небезпечних вірусів та стану імунної системи.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася захворюваність на коронавірус в Україні за останні сім днів.

Реклама

Статистика захворюваності

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 525 700 осіб, а летальних випадків – 102 808.

Усього провели 19 034 214 ПЛР-тестування.

Вакцинація населення

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 осіб, з них отримали першу дозу – 15 572 034 особи, отримали дві дози – 14 949 233 особи, отримали додаткову дозу – 23 653 особи, бустерну дозу – 563 038 осіб.

Реклама

Усього провели 31 107 958 щеплень.

Карантинні зони

Жовта:

  • Полтавська область;
  • Харківська область.

Червона:

Реклама
  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область.

Інші області та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Навантаження на медичну систему

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, а штам "Омікрон" швидко поширюється серед людей. В даний час "Омікрон" витісняє "Дельту". Найбільше він заражає дітей, але цей штам не такий небезпечний, як попередні.

За словами лікаря Сергія Дуброва, якщо говорити про навантаженні на медичну систему сьогодні, то ситуація цілком спокійна. Тому що перебіг захворювання, спричинений штамом "Омікрон", легший, ніж захворювання, спричинене "Дельтою".

Зараз госпіталізацій набагато менше, ніж було під час третьої хвилі захворювання на COVID-19.

Термін самоізоляції для COVID-хворих

В Україні скоротили термін самоізоляції пацієнтів з коронавірусом. Через 5 днів з дати появи симптомів чи отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати.

Основною умовою такого рішення є відсутність симптомів.

У такому разі робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково. Водночас, якщо минуло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування, це також є підставою для завершення самоізоляції.

Раніше обов'язкова самоізоляція тривала десять днів. Тобто з моменту появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів і ще три дні, протягом яких не повинно бути симптомів COVID-19.

Комбіновані тести

Українські вчені розробили комбіновані тести для визначення небезпечних вірусів та стану імунної системи. Усього є п'ять різних комбінованих тест-систем для одночасного виявлення коронавірусу, грипу та інших небезпечних респіраторних вірусів:

  • епідемічного грипу А та Б
  • парагрипу 1-3
  • респіраторно-синцитіальних вірусів А та В
  • ортопневмовірусів людини
  • риновірусів
  • кору

Небезпечні пігулки від коронавірусу

В аптеках Хмельницького почали продавати "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. Проте медики стверджують, що пігулок у продажу немає. Ймовірно, зловмисники продають фальсифікат.

"Молнупіравір" поки не планують продавати через аптеки. Таблетки будуть доступні українцям, які їх потребують. Люди їх отримають абсолютно безкоштовно, але лише за призначенням лікаря.

Зміни у COVID-сертифікаті

Незабаром можуть відбутися суттєві зміни в електронних COVID-сертифікатах. Так, анонсували один із варіантів нового дизайну. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Федоров представив один із варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в "Дії". Там внизу додали емодзі та напис – Booster vaccine dose.

"Як вам такий дизайн сертифіката про бустер?" – написав у посту міністр.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Не виннуватий і буде на волі": ми зібрали головні заяви адвокатів Рябчука Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Коли та за скільки збудують новий вихід зі станції метро "Виставковий центр" Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна До +10 градусів! До України йде потепління – прогноз Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

241 641

захворіло за тиждень в Україні

+0.02%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
13 лютого. Джон Спік. Цього дня 1858 року англійський офіцер під час експедиції Африкою в пошуках витоку річки Ніл відкрив для європейців одне з найбільших озер світу - Танганьїку…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти