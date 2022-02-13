Коронавірус, підсумки тижня. Фейковий "Молнупіравір" та короткий термін самоізоляції

У країні п'ять областей перебувають у червоній зоні адаптивного карантину через погані показники захворюваності на COVID-19

В Україні вчені розробили комбіновані тести на COVID-19, грип та інші віруси / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні цього тижня скоротили термін самоізоляції пацієнтів з коронавірусом. Окрім цього, українські вчені розробили комбіновані тести для визначення небезпечних вірусів та стану імунної системи.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася захворюваність на коронавірус в Україні за останні сім днів.

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Статистика захворюваності

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 525 700 осіб, а летальних випадків – 102 808.

Усього провели 19 034 214 ПЛР-тестування.

Вакцинація населення

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 осіб, з них отримали першу дозу – 15 572 034 особи, отримали дві дози – 14 949 233 особи, отримали додаткову дозу – 23 653 особи, бустерну дозу – 563 038 осіб.

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Усього провели 31 107 958 щеплень.

Карантинні зони

Жовта:

Полтавська область;

Харківська область.

Червона:

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Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

Інші області та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Навантаження на медичну систему

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, а штам "Омікрон" швидко поширюється серед людей. В даний час "Омікрон" витісняє "Дельту". Найбільше він заражає дітей, але цей штам не такий небезпечний, як попередні.

За словами лікаря Сергія Дуброва, якщо говорити про навантаженні на медичну систему сьогодні, то ситуація цілком спокійна. Тому що перебіг захворювання, спричинений штамом "Омікрон", легший, ніж захворювання, спричинене "Дельтою".

Зараз госпіталізацій набагато менше, ніж було під час третьої хвилі захворювання на COVID-19.

Термін самоізоляції для COVID-хворих

В Україні скоротили термін самоізоляції пацієнтів з коронавірусом. Через 5 днів з дати появи симптомів чи отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати.

Основною умовою такого рішення є відсутність симптомів.

У такому разі робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково. Водночас, якщо минуло менше 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування, це також є підставою для завершення самоізоляції.

Раніше обов'язкова самоізоляція тривала десять днів. Тобто з моменту появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів і ще три дні, протягом яких не повинно бути симптомів COVID-19.

Комбіновані тести

Українські вчені розробили комбіновані тести для визначення небезпечних вірусів та стану імунної системи. Усього є п'ять різних комбінованих тест-систем для одночасного виявлення коронавірусу, грипу та інших небезпечних респіраторних вірусів:

епідемічного грипу А та Б

парагрипу 1-3

респіраторно-синцитіальних вірусів А та В

ортопневмовірусів людини

риновірусів

кору

Небезпечні пігулки від коронавірусу

В аптеках Хмельницького почали продавати "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. Проте медики стверджують, що пігулок у продажу немає. Ймовірно, зловмисники продають фальсифікат.

"Молнупіравір" поки не планують продавати через аптеки. Таблетки будуть доступні українцям, які їх потребують. Люди їх отримають абсолютно безкоштовно, але лише за призначенням лікаря.

Зміни у COVID-сертифікаті

Незабаром можуть відбутися суттєві зміни в електронних COVID-сертифікатах. Так, анонсували один із варіантів нового дизайну. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Федоров представив один із варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в "Дії". Там внизу додали емодзі та напис – Booster vaccine dose.

"Як вам такий дизайн сертифіката про бустер?" – написав у посту міністр.

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