Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 24 тисячі нових хворих

За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 1 961 дитина та 329 медиків.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Минулої доби госпіталізували 3 935 людей, зафіксували 140 летальних випадків. Крім цього, одужало 8 288 осіб.
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 525 700 осіб, а летальних випадків – 102 808.
Усього провели 19 034 214 ПЛР-тестування.
Кількість заражених у регіонах за добу:
- м. Київ – 2405;
- Вінницька область – 411;
- Волинська область – 515;
- Дніпропетровська область – 1424;
- Донецька область – 1258;
- Житомирська область – 1193;
- Закарпатська область – 354;
- Запорізька область – 787;
- Івано-Франківська область – 590;
- Київська область – 789;
- Кіровоградська область – 315;
- Луганська область – 418;
- Львівська область – 1195;
- Миколаївська область – 951;
- Одеська область – 1979;
- Полтавська область – 329;
- Рівненська область – 694;
- Сумська область – 1527;
- Тернопільська область – 555;
- Харківська область – 2046;
- Херсонська область – 1234;
- Хмельницька область – 1419;
- Черкаська область – 839;
- Чернівецька область – 679;
- Чернігівська область – 612.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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