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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 24 тисячі нових хворих

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 лютого, 08:22
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За весь час пандемії в Україні захворіли – 4 525 700 осіб, а летальних наслідків – 102 808
У країні триває хвиля захворюваності на коронавірус
У країні триває хвиля захворюваності на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 1 961 дитина та 329 медиків.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 3 935 людей, зафіксували 140 летальних випадків. Крім цього, одужало 8 288 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 525 700 осіб, а летальних випадків – 102 808.

Усього провели 19 034 214 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 2405;
  • Вінницька область – 411;
  • Волинська область – 515;
  • Дніпропетровська область – 1424;
  • Донецька область – 1258;
  • Житомирська область – 1193;
  • Закарпатська область – 354;
  • Запорізька область – 787;
  • Івано-Франківська область – 590;
  • Київська область – 789;
  • Кіровоградська область – 315;
  • Луганська область – 418;
  • Львівська область – 1195;
  • Миколаївська область – 951;
  • Одеська область – 1979;
  • Полтавська область – 329;
  • Рівненська область – 694;
  • Сумська область – 1527;
  • Тернопільська область – 555;
  • Харківська область – 2046;
  • Херсонська область – 1234;
  • Хмельницька область – 1419;
  • Черкаська область – 839;
  • Чернівецька область – 679;
  • Чернігівська область – 612.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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