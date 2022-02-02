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Спалах "Омікрону" в Україні. Яка вакцина захистить від штаму найкраще

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 17:31
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Бустерна доза вакцини від COVID-19 знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.
Вчені кажуть, що бустерні дози COVID-вакцин, як і раніше, забезпечують хороший захист
Вчені кажуть, що бустерні дози COVID-вакцин, як і раніше, забезпечують хороший захист / Фото: Колаж: Сьогодні

Штам "Омікрон" дуже швидко поширюється. В Україні очікують, що незабаром цей варіант коронавірусу витіснить "Дельту". Єдиним надійним захистом від зараження є вакцинація.

Про це повідомляє 24 канал.

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У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація мРНК-вакциною від Moderna добре захищає від тяжкого перебігу хвороби, що спричиняє штам "Омікрон".

Ефективність мРНК-вакцин проти госпіталізації в результаті зараження "Омікроном" становить 81% протягом 6 місяців після введення двох доз, але після 6 місяців дія знижується до 57% і відновлюється до 90% після бустерної дози. Про це йдеться в американському дослідженні.

Ефективність інших вакцин проти "Омікрону"

  • AstraZeneca також провела клінічні випробування бустерної дози вакцини Vaxzevria проти 5 штамів коронавірусу. Вони визначили, що бустер ефективний проти штаму "Омікрон".
  • Pfizer ефективна лише на 20-25% у запобіганні симптоматичному захворюванню проти інфікування штамом "Омікрон". Але вона все ще забезпечує гарний захист від тяжкого перебігу хвороби. Бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.
  • CoronaVac не може нейтралізувати "Омікрон". У дослідженні, де взяли участь 25 осіб, ні в кого не виробилося достатньо антитіл.

Бустерна доза

У дослідженні, яке було проведено агентством охорони здоров'я та безпеки Великої Британії, вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин, як і раніше, забезпечують хороший захист від госпіталізації, і ризик після третього уколу знижується до 81%.

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Як підкреслив міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід, частина аналізу показує, що невакциновані люди мають увосьмеро більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно зробили щеплення бустерною дозою.

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