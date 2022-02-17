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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні майже 90% випадків інфікування COVID-19 спричинені штамом "Омікрон"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 лютого, 08:44
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Нині в країні наявні усі відомі варіанти "Омікрону"
Вчені з Інституту молекулярної біології та генетики провели дослідження/Фото: колаж: "Сьогодні"
Вчені з Інституту молекулярної біології та генетики провели дослідження/Фото: колаж: "Сьогодні"

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики НАН України завершили дослідження штамів коронавірусу у 93 зразках, взятих у хворих. Вони зібрані з 10 по 31 січня 2022 р. в 11 регіонах країни. Вчені провели повногеномне генотипування зразків методом секвенування нового покоління.

Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики.

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Деталі дослідження

З 93 хворих на COVID-19, в яких було взято зразки, 80 – госпіталізовані. 15 осіб були невакциновані, 23 — вакциновані, у 55 пацієнтів статус вакцинації невідомий. Вік: 7 хворих – діти до 16 років; 42 – до 50 років; 25 — 50-64 роки; 19 хворих – 65 років та вище. Зразки надійшли з Ужгорода, Івано-Франківська, Полтави, Сум, Тернополя, Черкас, Хмельницького, Рівного, Харкова, Києва та Одеси.

Що вдалося з'ясувати?

Як з’ясували науковці ІМБГ, у всіх 11 регіонах домінує "Омікрон". Цей штам детектовано у 83 зразках (89,3%). В Україні, судячи з досліджуваної вибірки, присутні всі нині відомі варіанти "Омікрону": BA.1 та BA.2 виявлено у семи регіонах, BA.1.1 – у восьми, варіант BA.3 — в одному регіоні. Водночас у 10 зразках вчені детектували "Дельта" штам. Це індійський штам (B.1.617.2) та його варіанти, зокрема AY.43, AY.4, які визнано небезпечними. У решті зразків з "Дельтою" — т. зв. варіант "російська дельта" (AY.122).

Штам "Омікрон"

На сьогодні штам "Омікрон" панує в усьому світі. Станом на середину лютого, за даними світової бази GISAID, його виявлено у більш ніж 90% усіх секвенованих зразків. Наприкінці січня в Європі "Омікрон" складав 86%, у світі — 84%, а в Україні — 89%.

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Перший варіант "Омікрону" та його різновид B.1.1. в Європі і світі у січні мали більші показники, ніж в Україні, тоді як в Україні було зафіксовано більш ніж удвічі вищий рівень присутності варіанту BA.2. Цьому варіанту притаманне швидше поширення у порівнянні з попередніми варіантами "Омікрону" та інших штамів SARS-CoV-2.

Варіант "Омікрону" BA.3 детектований останнім (наприкінці листопада 2022 р). Він не перевищує 1% та на сьогодні переважно зустрічається у Польщі. Його властивості ще досліджуються.

Штам "Дельта"

Щодо "Дельта" штаму, який у листопаді минулого року охоплював понад 96% секвенованих у світі зразків, то нині його ефективно заміщує "Омікрон". У кінці січня "Дельту" виявлено лише у 13,8% зразків, секвенованих в Європі, та в 16% — у світі.

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Щеплення від COVID-19 дітей

Міністерство охорони здоров'я нагадало про правила вакцинації неповнолітніх від коронавірусу. В Україні діти можуть отримати щеплення Pfizer. Для цього необхідно звернутися до центрів вакцинації. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Нагадаю, що в Україні діти віком від 12 років можуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років", – наголосила чиновниця.

Для вакцинації із собою необхідно мати:

  • свідоцтво про народження (дітям від 12 до 13 років) чи паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • згоду батька або опікуна (для дітей віком від 12 до 13 років).

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