Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": чи зможуть кияни отримати препарат безкоштовно

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 лютого, 23:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ліків не буде в аптеках, їх призначатимуть сімейні лікарі
"Молнупіравір" поки не планують реалізовувати в аптеках/Фото: REUTERS /Amr Abdallah Dalsh, колаж: "Сьогодні"
"Молнупіравір" поки не планують реалізовувати в аптеках/Фото: REUTERS /Amr Abdallah Dalsh, колаж: "Сьогодні"

Київ очікує надходження партії ліків проти COVID-19 "Молнупіравір". Розподілом препарату займається МОЗ. В аптеках "Молнупіравір" продаватися не буде.

Про це повідомляє видання "Вечірній Київ".

Реклама

Нині у деяких аптеках України з`явився препарат від лікування коронавірусу "Молнупіравір". Однак купувати його не радять.

"Це — підробка. В Україні препарат від COVID-19 "Молнупіравір" поки не планують реалізовувати в аптеках. Зараз місто його очікує по розподілу від МОЗ", — застерігає киян депутатка Київради, перша заступниця голови комісії Київради охорони здоров’я та соціальної політики Наталія Берікашвілі.

Депутатка наголосила, що в першу чергу сімейні лікарі призначатимуть препарат пацієнтам із груп ризику, щоб запобігти важким формам захворювання. Це стосується хворих на цукровий діабет, людей з тяжкими патологіями та ін. Ліки видаватимуть безкоштовно.

Щеплення від COVID-19 дітей

Міністерство охорони здоров'я нагадало про правила вакцинації неповнолітніх від коронавірусу. В Україні діти можуть отримати щеплення Pfizer. Для цього необхідно звернутися до центрів вакцинації. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Реклама

"Нагадаю, що в Україні діти віком від 12 років можуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років", – наголосила чиновниця.

Для вакцинації із собою необхідно мати:

  • свідоцтво про народження (дітям від 12 до 13 років) чи паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • згоду батька або опікуна (для дітей віком від 12 до 13 років).

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Загроза вторгнення Росії. Ми дізналися, чи намагаються українці виїхати з країни Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Коли та за скільки збудують новий вихід зі станції метро "Виставковий центр" Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Скасування авіарейсів в Україні. Кабмін призначив вечірнє засідання Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

241 641

захворіло за тиждень в Україні

+0.02%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
13 лютого. Джон Спік. Цього дня 1858 року англійський офіцер під час експедиції Африкою в пошуках витоку річки Ніл відкрив для європейців одне з найбільших озер світу - Танганьїку…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти