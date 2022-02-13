Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": чи зможуть кияни отримати препарат безкоштовно

Ліків не буде в аптеках, їх призначатимуть сімейні лікарі

"Молнупіравір" поки не планують реалізовувати в аптеках/Фото: REUTERS /Amr Abdallah Dalsh, колаж: "Сьогодні"

Київ очікує надходження партії ліків проти COVID-19 "Молнупіравір". Розподілом препарату займається МОЗ. В аптеках "Молнупіравір" продаватися не буде.

Про це повідомляє видання "Вечірній Київ".

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Нині у деяких аптеках України з`явився препарат від лікування коронавірусу "Молнупіравір". Однак купувати його не радять.

"Це — підробка. В Україні препарат від COVID-19 "Молнупіравір" поки не планують реалізовувати в аптеках. Зараз місто його очікує по розподілу від МОЗ", — застерігає киян депутатка Київради, перша заступниця голови комісії Київради охорони здоров’я та соціальної політики Наталія Берікашвілі.

Депутатка наголосила, що в першу чергу сімейні лікарі призначатимуть препарат пацієнтам із груп ризику, щоб запобігти важким формам захворювання. Це стосується хворих на цукровий діабет, людей з тяжкими патологіями та ін. Ліки видаватимуть безкоштовно.

Щеплення від COVID-19 дітей

Міністерство охорони здоров'я нагадало про правила вакцинації неповнолітніх від коронавірусу. В Україні діти можуть отримати щеплення Pfizer. Для цього необхідно звернутися до центрів вакцинації. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

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"Нагадаю, що в Україні діти віком від 12 років можуть зробити щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років", – наголосила чиновниця.

Для вакцинації із собою необхідно мати:

свідоцтво про народження (дітям від 12 до 13 років) чи паспорт;

ідентифікаційний код;

згоду батька або опікуна (для дітей віком від 12 до 13 років).

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